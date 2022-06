El plan federal contra inflación se queda corto: cúpulas de Jalisco

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía, aplicado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para controlar el incremento de los precios en productos de la canasta básica, no ha funcionado. En esto coincidieron representantes de la Iniciativa Privada (IP) en Jalisco.

César Castro Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), afirmó que el paquete es un “mejoralito” y no un paliativo real para las personas con los ingresos más bajos.

“El programa federal es un mejoralito que no va a resolver realmente la problemática grave, que es una cuestión mundial. No estamos atacando el problema de fondo. Hay que ver la productividad, al campo y a todos los sectores que producen y hay que apoyarlos”, dijo.

El presidente de la Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor Franco, acentuó que se requieren medidas para enfrentar la situación y advirtió que el subsidio a las gasolinas tendrá afectaciones en las finanzas nacionales.

“Vemos que no hay resultados en el programa, de ahí que el Gobierno federal esté anunciando una segunda etapa, un ajuste al plan”, comentó.

Por su parte, Raúl Uranga Lamadrid, titular de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), calificó como preocupante que ni con el control de precios de la Federación haya bajado el alza en productos básicos.

“El tema es que los productos que están en el plan de control de precios no representan el 100 por ciento de la canasta básica y eso puede tener como afectación que la inflación no se esté logrando controlar. En Jalisco en temas de alimentos llegamos a 12% en la inflación de mayo, con lo que queda reflejado que no se ha controlado”, señaló.

El programa federal sólo incluyó 24 de los 40 productos establecidos en la canasta básica. Pese a la medida, al menos 15 subieron su costo.