El 60% de los fármacos se encareció en el país con la llegada de COVID-19

La pandemia del coronavirus pasó factura al costo de la salud en México, pues de marzo a septiembre, seis de cada 10 medicamentos y material de curación se encarecieron, según un análisis realizado por El Financiero a 3 mil 846 productos con datos del INEGI y visitas Farmacia del Ahorro, Farmacia San Pablo, Chedraui y Walmart, entre otras.

En dicha muestra se encontró que 64 por ciento de los medicamentos subieron su precio, el 22 por ciento se mantuvo y sólo el restante 14 por ciento redujo su costo al público.

“En México la salud más que un derecho es una mercancía, hay un mercado de la salud que se rige por oferta y demanda, se dan el lujo de subir los costos cuando hay escasez, y este incremento de precios es una demostración”, advirtió Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza.

La variación anual en el índice de precios al consumidor de los medicamentos subió 6 por ciento anual en promedio de marzo a septiembre, de acuerdo con el INEGI.

En dicho periodo, el precio de los antigripales, antibióticos, nutricionales, expectorantes y descongestivos crecieron 7, 5.5, 3.9 y 3.7 por ciento, respectivamente.

Oscar Zavala Martínez, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (Unifacc) explicó que los incrementos provienen de los fabricantes y mayoristas.

“No podemos incrementar los precios a libre albedrío, en la farmacia tenemos una utilidad que ronda el 8 por ciento, donde pudiera estar el incremento de los precios es entre el fabricante y el mayorista”, aseveró.

Resaltó que a diferencia de años anteriores los créditos y promociones de los mayoristas y las farmacéuticas hacia los puntos de venta ha sido menor en esta temporada de pandemia, por lo que eso también impacta en el precio final al consumidor.

“(El incremento) está en la cadena, son prácticas monopólicas de máxima ganancia y lucro, en donde debería ser cero o mínimo, por ser un derecho como la salud”, apuntó el coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza.

México tiene una de las más altas tasas de gasto privado y de gasto de bolsillo en salud de los países miembros de la OCDE, con el 41 por ciento, donde los medicamentos representan 23.4 por ciento del gasto privado en salud, y si hablamos de los hogares más pobres sube a 34.5 por ciento.

“La gente ya no tiene dinero en efectivo, de acuerdo con datos que hemos cruzado con IMS Health y Condusef, aumentó 62 por ciento el uso de las tarjetas de crédito para la compra de medicamentos”, reveló Zavala Martínez.

Agregó que para no perder esas ventas realizaron un convenio con NetPay para garantizar que las farmacias tengan una terminal para pago con tarjeta.

El producto que tuvo una mayor alza en su precio fue el psiquiátrico Zyprexa de Eli Lilly, que en Aguascalientes entre marzo y septiembre pasó de 268 a mil 731 pesos la caja de 14 tabletas con 10 miligramos, un incremento de 545.9 por ciento.

Los medicamentos psiquiátricos sufrieron impactos en sus precios porque materias primas como las sales activas son manufacturadas en China e India, que fueron afectados al inicio de la pandemia y mantenían cerradas sus fronteras, causando desabasto mundial, de acuerdo con distribuidores de medicamentos que solicitaron anonimato.

“No se explica, toda la economía está globalizada y no hay un sólo producto que no tenga componentes del exterior y no se tiene ese tipo de comportamiento inflacionario”, denunció Gómez Hermosillo.

En el top 10 de los medicamentos con incremento en su costo también estuvo integrado por cuatro marcas de alcohol, Ritalín de Novartis que se utiliza para el déficit de atención, Rivotril de Roche que se utiliza como ansiolítico y anticonvulsivo y descongestionantes como Singulair de MSD e Histiacil Flu de Sanofi.

De trece categorías que mide el INEGI en cuanto a salud, material de curación fue el que presentó un mayor incremento en el precio promedio de sus productos desde que llegó la pandemia, con un 25 por ciento.

Encabeza la lista las botellas de alcohol etílico de diversas marcas como Medimart de Walmart, Nadro, Zoom, entre otras, cuyo costo se elevó de los 16.90 a los 55 pesos por envases de 500 mililitros, 225.4 por ciento.

Diabetes e hipertensión 87 % más caras

Sólo en los medicamentos relacionados con diabetes e hipertensión, comorbilidades que agravan la situación en caso de contraer el coronavirus, han experimentado alzas mensuales de 15 por ciento en su precio, denunció la Unifacc.

“El incremento de los medicamentos ha sido sobre todo en crónico degenerativas y de COVID-19, han incrementado un 15 por ciento mensual y si lo traspasamos al año el alza es de hasta 87 por ciento”, alertó Zavala Martínez.

Dabex de laboratorio Merck en su presentación de 30 tabletas de 500 miligramos en Huatambo, Sonora, más que duplicó su precio, al pasar de 147 a 309 pesos.