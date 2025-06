Educación financiera: La asignatura pendiente para los jóvenes mexicanos

La primera vez que Luis, recién egresado de la Universidad, intentó entender su estado de cuenta bancario, sintió que le hablaban en arameo. "Ni en la prepa ni en la universidad me prepararon para esto", confiesa. Su caso no es raro: Los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2021) son contundentes: el 54% de los mexicanos entre 25 y 35 años vive al día ; y el 68% de los jóvenes admite no entender conceptos básicos como el CAT o el interés compuesto (ENIF, 2021). Pero, ¿por qué seguimos tratando el dinero como tema tabú?

Ernesto Reséndiz López, especialista en educación financiera y CEO de Smart+ , compañía especializada en educación financiera, identifica cuatro pilares fundamentales que toda persona debería dominar para construir un futuro económico sólido. Estos conceptos forman parte del Plan de Transformación Financiera que Smart+ impulsa a través de su academia digital:

Los ingresos activos como punto de partida

"En Smart+ Academy enseñamos que el salario debe ser el trampolín, no el techo económico", explica Reséndiz. La metodología incluye talleres prácticos sobre diversas temáticas de educación financiera , desarrollo empresarial , el mundo crypto y crecimiento personal , entre otros.

La importancia de construir ingresos pasivos

Como parte de su programa Smart+ Innovator, guía a las personas en la identificación de oportunidades reales de desarrollo de proyectos productivos. "No se necesitan grandes capitales para empezar, sino conocimiento aplicado", aclara el especialista.

La diversificación como hábito, no como apuesta

Frente a la proliferación de "trading gurús" en redes sociales, Smart+ enfatiza un enfoque basado en educación financiera rigurosa . "Nuestros cursos muestran cómo un buen manejo financiero y apostar por el desarrollo de proyectos productivos, puede dar la tranquilidad financiera a las personas", señala Reséndiz.

La plenitud financiera como objetivo

Este concepto central del modelo Smart+ va más allá de acumular dinero: " Buscamos que los jóvenes alcancen libertad de elección en sus vidas profesionales y personales . La plenitud financiera, como la entendemos, no consiste en acumular riqueza, sino en generar estabilidad, libertad y autonomía personal. Se trata de construir con disciplina, sin deudas, y alcanzar un punto donde cada persona pueda tomar sus propias decisiones de vida con seguridad y sin presiones financieras", destaca el ejecutivo.

El modelo Smart+

Inició operaciones en 2010, cubre tres pilares:

● Aprende: A través de Smart+ Academy, que cuenta con cursos , diplomados y talleres de expertos y especialistas , Smart+ promueve la capacitación personal en cinco temáticas relevantes para emprendedores, Finanzas, Crecimiento Personal, Desarrollo Empresarial, Liderazgo e Imagen Personal.

● Crece tu patrimonio: Este paso se centra en optimizar el capital, ya sea a través de las oportunidades que brinda ser parte de la comunidad Smart+, o a través de los diferentes recursos existentes en el mercado para potenciar el crecimiento del patrimonio personal.

● Diversifica: Smart Innovator está dedicado a promover la diversificación del patrimonio a través del conocimiento, facilitando la vinculación de proyectos productivos y emprendimientos; al día de hoy, más de 120 proyectos productivos y más de 7,000 empleos han surgido gracias a Smart+ ; además, en esta fase también se promueve la preparación para adaptarse a los cambios de cualquier tipo (tecnológicos, financieros, sociales) que permitan asegurar un futuro no sólo innovador, sino estable financieramente.

“El verdadero cambio comienza cuando los jóvenes entienden que la educación financiera no es un lujo, sino una necesidad básica en el mundo actual”, concluye Reséndiz.