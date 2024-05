Después de varios años de tener una relación de intercambio académico, la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) cristalizó un proyecto de doble titulación con la Western New Mexico University, en los Estados Unidos (EU) para los alumnos de las carreras económico administrativas.

Yadira Robles Irazoqui, directora de Univa Campus Guadalajara, explicó que este proyecto se consolidó luego de varios meses de negociación y a partir de septiembre iniciará formalmente operaciones.

“Es un proyecto muy esperado y muy valioso para nosotros”, dijo. “Es una gran oportunidad para los estudiantes del área de ciencias económico administrativas”.

Detalló que mediante este convenio, el estudiante que ingrese a la Univa a cualquiera de las licenciaturas económico administrativas podrá optar por un segundo título en Estados Unidos que puede ser de la misma carrera o de otra distinta.

La directiva explicó que la formación internacional para el ejercicio de una profesión administrativa que ofrece la Universidad del Valle de Atemajac, más el contar con un título estadounidense, abre las puertas a estudiantes y egresados en el mercado local y nacional de la empleabilidad.

Según Robles Irazoqui, el programa de doble titulación dará “un plus bicultural muy importante” al estudiante de la Univa cuando ejerza su profesión en un entorno laboral con retos cada vez mayores.

“Contar con el aval de instituciones de distintos países promete una mejor condición laboral”, comentó.

Finalmente, Robles precisó que, si el estudiante cumple con las reglas laborales de cada país y de residencia, estará calificado para competir por una vacante de alguna empresa en ese país.

“Será mucho más sencillo ejercer allá (Estados Unidos) porque se cuenta con el aval de una institución como Western New Mexico University”, sostuvo.

¿A quiénes se dirige este programa?

La nueva modalidad de la doble titulación está abierta para el 100% de los estudiantes del área de ciencias económico administrativas de la Univa.

Los estudiantes que opten por el segundo título en la Western New Mexico University tendrán acceso a las residencias universitarias y pagarán un costo igual al que pagan los residentes del Estado de Nuevo México en el vecino país del Norte.

“No sólo nos dan el beneficio de entrar, sino que nos dan el beneficio de un ciudadano de Nuevo México y eso permite que el costo que va a pagar el estudiante no sea mayor al costo que paga en México. Eso es un atractivo muy fuerte para que los alumnos tomen la decisión (de cursar la doble modalidad)”, detalló Yadira Robles.

Adicionalmente los estudiantes podrán colaborar en la biblioteca, cafetería, actividades administrativas y culturales de la Western New Mexico University.

“El programa está hecho para que el que quiera y tenga el valor, además de la sed de progreso, lo haga”, afirmó Robles.

Además, se respetarán las becas que ya tienen los estudiantes en la Univa para que no se altere su planeación financiera.

Hoy la Univa cuenta con convenios con más de 260 universidades del extranjero donde los estudiantes pueden realizar estadías desde seis meses hasta año y medio.

Western New Mexico University tiene registro que el 85% de los alumnos que hacen la doble licenciatura regresan a realizar la maestría, un paso significativo para el desarrollo de los estudiantes.

Si un estudiante de Univa no habla inglés para aprovechar el programa de doble titulación, la escuela lo capacitará de forma intensiva, declaró Miriam Yanet Romero Fernández, directora de Educación Superior. ESPECIAL

Consolida su oferta de programas para brindar un valor diferencial

El programa de doble titulación con la Western New Mexico University forma parte de una serie de políticas y proyectos educativos para fortalecer a la Univa y su gran comunidad, conformada por 10 mil 777 estudiantes (siete mil 161 de licenciaturas).

El rector de la Univa, el presbítero Francisco Ramírez Yáñez, afirmó previo a su Informe de Actividades 2023 que la institución universitaria estaba aplicando esfuerzos para ofrecer valor diferencial y una formación integral humana y académica a sus estudiantes. El programa de doble titulación es una de esas propuestas.

“Logramos tomar conciencia del posicionamiento de la institución, tiene que tener una gran claridad en la propuesta de valor que tenemos, es decir que nos diferencia entre una universidad y otra, a nosotros nos ha ayudado mucho fomentar la integralidad de la persona. Este año trabajamos el tema de la solidaridad como un valor institucional”, explicó el rector.

Además, la Univa consolida sus programas de internacionalización para que sus estudiantes conozcan otros idiomas y culturas. A través de alianzas internacionales con más de 300 universidades en cinco continentes, la universidad ofrece oportunidades de movilidad y colaboración en proyectos académicos e investigativos.

El programa “Verano Global” reúne cada año profesores de las mejores universidades del mundo para impartir clases, talleres, conferencias y colaborar en proyectos de investigación. Además, los intercambios académicos permiten que estudiantes internacionales visiten la Univa y que los alumnos de la institución realicen intercambios y estancias de investigación en más de 300 instituciones asociadas.

“De manera objetiva tenemos certificaciones nacionales para la mayoría de nuestros programas y en cuanto se nos van a vencer, comenzamos a renovarla y recertificar porque son periódicas”, explicó en su momento la directora de Univa Campus Guadalajara, Yadira Robles.

Doble grado o una segunda licenciatura diferente

Con el acuerdo firmado entre la Universidad del Valle de Atemajac y la Western New Mexico University, los alumnos podrán acceder a un doble título de la misma licenciatura o cursar una licenciatura diferente.

Emma Giselle Fregoso Méndez, jefa del área de Ciencias Económico Administrativas y Negocios Internacionales de la Univa, explicó que el alumno podrá elegir si la licenciatura que cursa en la Univa es la que estudiará en la universidad americana o va por otra licenciatura.

“Esto es otro gran beneficio porque, a diferencia de otras universidades que solamente tienen un doble título, aquí con nosotros tendrán la posibilidad de que el alumno egresará en un promedio de cinco años con dos títulos diferentes”, detalló.

La directiva compartió que el departamento de Ciencias Económico Administrativas y Negocios Internacionales de la Univa es el que tiene el mayor número de estudiantes en intercambio académico.

“Estamos confiados en que habrá varios interesados en poder continuar e irse al extranjero para seguir estudiando”, manifestó.

El requisito para poder cursar en la Western New Mexico University es llevar al menos un año y medio cursando la carrera en Univa y la posibilidad de conectarse a clases en línea.

“Una solicitud muy particular es que el alumno debe cumplir su licenciatura en México y debe de regresar a terminar sus estudios”, agregó Fregoso.

Un requisito muy importante para aprovechar el beneficio de estudiar en Estados Unidos es hablar inglés.

“Más que el promedio, que sí es importante, el alumno deberá contar con capacidad de adaptación, hablar y entender el inglés”, puntualizó la directiva de Univa.

Miriam Yanet Romero Fernández, directora de Educación Superior de la Univa, explicó que se apostó a un programa de doble titulación porque se tiene un beneficio en los programas académicos.

“Si un alumno entra en el primer cuatrimestre y no tiene el nivel de inglés requerido, no hay problema porque nuestros planes de estudios tienen esa formación del idioma”, mencionó. “No habría problema que llegue un estudiante que esté interesado en esta doble titulación y que en su momento no domine el idioma, porque aquí los vamos a formar en el aspecto de lenguas extranjeras”.

Añadió que este tipo de programas permitirá a la Univa el cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo, además de que el alumno desarrolla competencias como conocer un sistema educativo distinto y vivir en una residencia universitaria, adicional a la parte económica.

La Univa cuenta con una oferta académica de 96 programas de bachillerato, licenciatura y posgrado. EL INFORMADOR/ A. Navarro

CT