Economista de Harvard revela cuál es el secreto para ahorrar de forma efectiva tu dinero

El hábito de ahorrar es algo que pocas personas suelen tener, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solo el 43% de la población adulta tiene la costumbre de ahorrar, sin embargo, no recurren a una institución financiera, es decir, prefieren guardar el dinero en su casa.

Bajo este contexto, año con año, especialistas en finanzas dedican su tiempo a compartir con la sociedad algunas claves que le permitan a las personas llevar un mejor manejo de su dinero.

Uno de esos especialistas es Laurence J. Kotlikoff, profesor y autor del libro 'Money Magic: An Economist's Secrets to More Money, Less Risk, and a Better Life' (Dinero mágico: los secretos de un economista para tener más dinero, menos riesgos y una mejor vida, en español).

En su libro compartió una serie de reglas que él mismo ha aplicado a lo largo de su vida para generar dinero y tener una mejor organización tanto en el hogar como en su vida personal.

Estos son los pasos a seguir para ahorrar de forma efectiva

Pensar con la cabeza y no con el corazón

Kotlikoff señala en su libro que antes de casarse con su pareja, las personas deben elaborar un acuerdo prenupcial, de acuerdo con el profesor, eso evitará dolores de cabeza en cuanto a la economía de ambos.

Comprar una casa propia

El economista señala que el alquiler o renta de propiedades impiden el crecimiento económico, explica que "tener más de tu dinero invertido en tu hogar es una forma de protegerlo de los impuestos federales y estatales sobre la renta de activos".

Elegir trabajos que otros no quieren

De acuerdo con Laurence, se trata de encontrar algo que te guste y que a los demás no y además, sugiere que no se debe tener miedo de cambiar de trabajo.

Explica que las personas con trabajos menos agradables, más estresantes, inseguros, molestos o económicamente arriesgados suelen tener salarios más altos que aquellas con las mismas habilidades pero en empleos más convencionales.

Evitar jubilarse antes de tiempo

De acuerdo con el economista de Harvard, jubilarse a temprana edad es el sueño de muchos, sin embargo, esto podría ser un error.

Según lo explica, salir del mercado laboral antes de la edad a la que deberían tendría como consecuencia recibir una pensión muy pequeña que nos lleve a comernos todos nuestros ahorros en solo un par de años.

