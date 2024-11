La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, declaró que está de acuerdo con la sugerencia del primer ministro de Ontario, Doug Ford, de que Canadá y Estados Unidos consideren excluir a México del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC).

La cadena CBC narró que “el presentador de Power y Politics, David Cochrane, le preguntó a Smith si está de acuerdo con la sugerencia de Ford de que México sea excluido del acuerdo si no endurece las restricciones a los productos chinos. “Mil por ciento”, respondió.

“Estoy muy en sintonía con lo que tiene que decir. El verdadero problema que tenemos es que México no ha sido un socio en igualdad de condiciones con Estados Unidos. Además de eso, están invitando a China a invertir en México”, indicó.

Smith dijo que la inversión china en México está vaciando el sector manufacturero tanto en Estados Unidos como en Canadá. “Por eso creo que debemos adoptar un enfoque bilateral. Si podemos lograr un acuerdo bilateral, creo que eso nos permitiría evitar los aranceles y tener una relación realmente constructiva con Estados Unidos”, añadió Smith.

Ford dijo que México se ha convertido en “una puerta trasera para los automóviles, autopartes y otros productos chinos en los mercados canadiense y estadounidense”.

Agregó que si México no iguala los aranceles canadienses y estadounidenses sobre las importaciones chinas, “no deberían tener un lugar en la mesa ni disfrutar del acceso a la economía más grande del mundo”.

Especialistas consideran que el mundo cambió y es necesario ajustar el T-MEC, pero en medio de estos cambios necesarios, han surgido propuestas que ponen en riesgo la integración lograda por los tres países.

Agencias

EL INFORMADOR

Claudia Sheinbaum así lo dijo

Consideró que quedar fuera del T-MEC, es una propuesta que no tiene futuro.

Recordó que cuando se firmó el acuerdo, México abogó por Canadá, porque había intención de Estados Unidos de que la firma solo fuera con nuestro país.

Descartó que la salida de México sea una propuesta “preocupante”, ya que uno de los más beneficiados del acuerdo es Estados Unidos.

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos

En su campaña dijo que renegociará el TMEC sólo con sus términos, mucho más duros para México y también para Canadá. Entre sus propuestas está imponer aranceles de hasta el 100% a las importaciones de vehículos mexicanos y tarifas estratosféricas del 500% a automóviles producidos por empresas chinas en México. También amenazó con más aranceles a México si no detiene el flujo migratorio a su país.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá

Pese a las promesas de campaña para presionar económicamente a Canadá, felicitó a Trump por su victoria, recordó la importancia de la alianza entre ambos países y destacó la renegociación exitosa del T-MEC durante su primer mandato, aunque en sus comentarios dejó fuera a México: “La amistad entre Canadá y Estados Unidos es la envidia del mundo. Sé que el presidente Trump y yo trabajaremos juntos para crear más oportunidades”.

Doug Ford, ministro de Ontario

Sugirió que Canadá y Estados Unidos deberían explorar un acuerdo comercial bilateral si México no toma medidas contundentes contra el transbordo de productos chinos. Argumentó que México está actuando como una “puerta trasera” para bienes chinos, dañando las economías del acuerdo. Planteó que, de no igualar los aranceles a las importaciones chinas, México no debería tener acceso al acuerdo comercial.

Voz del experto

Enrique de la Madrid, abogado, ex secretario de Turismo de México

Disolver acuerdo sería un golpe devastador

El T-MEC hizo de América del Norte algo más que un mapa, la convirtió en una región imparable, considera el abogado y politólogo Enrique de la Madrid. “Imagina un restaurante que pasa de tener unas cuantas mesas ocupadas a convertirse en el lugar favorito de la ciudad, con 10 veces más clientes. Eso mismo le pasó a México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado T-MEC”, indicó.

Considera que los bienes hechos en nuestro país que compran Estados Unidos y Canadá, son diez veces mayores que antes de la firma del tratado en 1992, pero México no fue el único que ganó. “Para Estados Unidos, el acuerdo multiplicó por seis lo que le vende a México.”. Canadá también vio crecer su comercio, “los productos que los mexicanos compramos de su país se han multiplicado por diez, los beneficios del T-MEC no han sido unilaterales”.

Aunque eventos recientes como pandemias, guerra y fallas logísticas han expuesto la fragilidad de las cadenas de suministro, la competencia enfocada en regiones específicas es la que ha consolidado las economías por lo que deshacer el T-MEC, “sería un golpe devastador para las economías de los tres países”.

CT