La entrada en vigor del decreto por el que se incrementan aranceles a las importaciones en mercancías de 392 fracciones de productos con los que México no tiene un tratado de libre comercio generaría afectaciones para las empresas en tema de competitividad en precios, que derivaría en un aumento en el costo final para los consumidores.

Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, considera que la decisión propiciará afectaciones a empresas de Jalisco. “No era necesario ni nos conviene, porque aunque no tenemos comercio exterior con ellos, para ser competitivos hay que tener opciones de compra. Debería lograr impedir que haya comercio desleal o piratería, en lugar de encarecer ciertos productos”.

Por su parte, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, César Castro Rodríguez, remarca que la ventaja de los productos de otros países, como acero, vidrio, papel o cartón, es que tienen un costo menor de lo que se consigue en México, por lo que muchas empresas podrían ser menos competitivas en precios. “Tuvo que haber un análisis más detallado y haber invitado a los sectores para efectos que llegan a la opinión al respecto, no hubo alguna consulta”.

Antonio Ruiz Porras, de la Universidad de Guadalajara, enfatiza que este tipo de medidas afectan al consumidor final.

Laura Orozco, profesora de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, alertó por posibles represalias de países como China, quien como México forma parte de la Organización Mundial del Comercio, en donde se establece que los Estados miembros deben tener un mismo trato arancelario.

Reconversión de empresas, clave para fortalecer comercio

Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce), remarca que lo que se necesita para fortalecer el mercado interno es apoyar en la reconversión de las empresas.

“Si quieren ayudar, que nos ayuden con financiamiento y reconversión industrial, así no se benefician las empresas de aquí. Necesita, mejorar, ser competitivas. Así no ayudan.

China es de nuestros principales proveedores, pero hay otros países que van a ser parte de este problema, porque muchas empresas se surten con ellos. Al Comce le interesa que las empresas mexicanas sean competitivas, pero esa no es la manera de hacerlo”.

Considera que la industria de la trasformación puedes ser de las principales afectadas, ya que muchas exportaciones se hacen con base en las importaciones.

“Ya salimos muy caros al exterior. La solución para las Pymes es reconvertirlas, con financiamiento adecuado y oportuno esas son soluciones reales. Esto no va a desaparecer la piratería”. Landeros dice que, por ejemplo, pocas empresas nacionales que producen el acero u otros materiales. “Va a salir más caro para todos. Necesitan conocer más de comercio exterior, que mejor digan que es un tema recaudatorio”.

Sobre las acciones respecto al decreto, indica que va a tocar “sufrir” estas medidas hasta el 31 de julio de 2025.

Por su parte, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), César Castro Rodríguez, lamenta que no se convocara a las cámaras para hablar del tema, por lo que están analizando varias acciones al respecto.

“Hay unos programas sectoriales donde se puede aplicar para que entonces es impuesto se reduzca a cero como estaban anteriormente. Para que la industria nacional aplique con esos programas”.

Añade que están viendo la posibilidad con la Secretaría de Economía de tener una prórroga para tener más tiempo de estudiar el tema con profundidad. Por ejemplo, destaca que aunque decreto salió hace pocos días, ya está aplicando para la industria electrónica. “Ya les están cobrando el impuesto. Esto quitaría la competitividad, estamos hablando de millones de dólares que se importan”.

Sobre cuál pudo ser una mejor estrategia para ayudar a las Pymes nacionales, considera que se debieron hacer consultas y reuniones con todos los sectores, así como ocurrió en el caso de la industria del calzado.

Muchos de los procesos de manufactura se hacen con materia prima de importación, lo que incrementa su costo de producción con el nuevo arancel. EL INFORMADOR

Algunos de los productos con nuevos aranceles

1. Libros especializados.

2. Instrumentos musicales

3. Bicicletas

4. Papelería

5. Papel.

6. Acero.

7. Aluminio.

8. Bambú y caucho

9. Productos químicos

10. Aceites

11. Jabón

12. Cartón

13. Productos cerámicos

14. Vidrio y material eléctrico

15. Muebles

Industria textil nacional prevé crecimiento

La Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) publicó en su página de internet que el incremento a aranceles de productos textiles con los que México no tiene tratados comerciales, como los asiáticos, es el primer paso para la recuperación de la industria nacional en beneficio al mercado interno en beneficio de los empleos formales y sus familias. También adelanta inversiones en el rubro.

De acuerdo con la Canaintex, es un logro porque se deja sin efecto la baja de aranceles que entraría en vigor en 2024 y adiciona 76 fracciones arancelarias con un incremento en el impuesto a la importación de productos.

“Permitiendo a la producción nacional posicionarse en el mercado interno. Este es el inicio de las mesas de trabajo de la Industria Textil con la Secretaría de Economía y con las aduanas de México, así como con otras secretarías para dar certidumbre a las inversiones del sector, sobre todo en beneficio de los consumidores”.

Por su parte, el presidente de la Canaintex, Rafael Zaga, espera que la industria sea más competitiva para que la población prefiera más lo “Hecho en México”.

El decreto que modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación establece la aplicación del arancel o impuesto de 25% a las importaciones de diversos productos procedentes de Asia, como telas y confecciones como pantalones de mezclilla, blusas, faldas, sostenes, telas para camisetas, así como fibras sintéticas, de lana y algodón.

“Esto tendrá un impacto en los precios en México, que tienen que bajar un poco y eso va a ser cuando yo llegue a una tienda, pues todo el mundo va a preferir lo Hecho en México”, dijo el presidente de Canaintex.

Al encarecerse los productos asiáticos se espera frenar la entrada de las importaciones que llegan con prácticas comerciales desleales como el “dumping”, es decir, productos por debajo del precio real de mercado, ya que, con este incremento, las empresas mexicanas competirán en mejores condiciones.

De acuerdo con las estadísticas más actualizadas de la Canaintex, de enero a octubre de 2022 los productos textiles que registraron mayores importaciones fueron los tejidos (19%), los no tejidos (14%), las telas recubiertas (11%) y los tejidos de filamento (11%), los cuales representaron el 56% de las importaciones totales.

El gremio de la industria textil será beneficiada por el nuevo acuerdo comercial. ESPECIAL

Crecen exportaciones

De acuerdo con cifras reportadas por Inegi, en el primer trimestre de 2023 Jalisco exportó seis mil 639.9 millones de dólares (MDD) Esta cifra representa un incremento de 16.9% con respecto al mismo trimestre de 2022 que fue de cinco mil 680.5 MDD.

Las exportaciones de Jalisco representan 5.2% del total de las exportaciones nacionales, cuyo monto para el primer trimestre de 2023 asciende a 127 mil 108.7 MDD. Esto significa un incremento en la contribución de Jalisco a las exportaciones nacionales respecto al mismo trimestre del año anterior cuando su aporte fue de 4.8%. El principal subsector exportador de Jalisco es la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. Este sector representó 51.6% de las exportaciones totales de la entidad en el primer trimestre de 2023. En el segundo lugar se encuentra la industria de las bebidas y el tabaco (11.8%) y en el tercer lugar la fabricación de equipo de transporte (8.7 por ciento).

Telón de fondo

Reaccionan de forma positiva

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) resaltó que las medidas son convenientes para alcanzar acuerdos en beneficio del empleo y economía de las Mipymes mexicanas. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) dijo que “la decisión de fortalecer la planta productiva nacional mediante el decreto es congruente con el interés del Gobierno federal de promover la integración de las cadenas de valor, el intercambio intrarregional, la industrialización y la generación de empleos”.

Añadió que estos aranceles consolidan la política industrial y beneficia a los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como al sector siderúrgico que emplea a 700 mil personas, de manera directa e indirecta, además de que permitirá que aumenten las inversiones en cuatro mil 200 millones de dólares, las cuales sumaron los tres mil 580 millones de dólares en los últimos tres años.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical), Mauricio Battaglia, opinó que es una buena noticia la decisión de imponer aranceles porque “queremos piso parejo, para poder tener piso parejo necesitamos condiciones de legalidad en el comercio exterior”, sobre todo con países asiáticos.

En el decreto, se aumentan los aranceles para seis fracciones arancelarias del sector calzado, además de que se mantienen de manera indefinida el arancel en niveles de 25% y 30% para las 15 fracciones arancelarias del decreto de 2019 y no se reducirá el arancel a 20% en el 2024 como se previó hace más de tres años.

Voz del experto

Laura Orozco, profesora de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana

Alza afecta a consumidores

La especialista de la Universidad Panamericana analiza que el alza en los aranceles afectará a los habitantes, ya que las empresas dentro de su cadena de suministros van a trasladar ese costo a los consumidores.

“La cadena generalmente, tiene un mayorista, y algún otro detallista o minorista, y difícilmente estos eslabones pierden dinero, o lo ponen de su bolsa. Las estrategias en todo el mundo son aumentar los precios para no perder los márgenes, sólo no pasa si es un producto de necesidad básica.”

Sobre rubros afectados, detalla que, por ejemplo, en Jalisco la industria automotriz podría tener afectaciones por el lado del tema electrónico, o también la industria tequilera, que hace poco padecía por escasez de vidrio.

“El impuesto de importación lo pagan las empresas en aduana, ellos de alguna manera absorben el precio, pero lo van pasando a la diferentes partes. Y el minorista lo pasa al cliente final”.

Recuerda que otro tema es que hay otros productos que llegan de formas ilegales, y que esto generaría competencia desleal para las mercancías que sí pasan por las aduanas. “En ocasiones se llevan a cabo operaciones que no son legales, muchos productos llegan a venderse en puntos comerciales fruto de una operación que no se hizo de manera adecuada”. Lo único que podría ser positivo tiene que ver con el tema de la calidad de los insumos. “Se debió hacer un estudio para tener bases reales de los productos que podrían ser beneficiados en la industria nacional. Hay que cuestionarse si realmente es un fomento al desarrollo económico y producción nacional, si cumpliría el propósito como tal. Se tendría que hace un análisis más profundo, ver si es tema recaudatorio”.

Voz del experto

Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado en Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Hay cuatro afectaciones

El académico de la Universidad de Guadalajara indica que hay cuatro afectaciones principales. La primera es que la mayoría de los productos tienen un incremento del 25% en los aranceles, por lo que se habrá un cambio significativo en productos como calzado, ropa o libros. “Muchos de estos impuestos van a incrementar los precios locales”.

En segundo lugar, explica que los productos como aluminio, acero y vidrio son importantes en la industria manufacturera. “Esto significa que tendrá impacto sobre exportaciones manufactureras. Muchos de los productos son insumos para la industria automotriz”.

En tercer lugar, opina que este decreto puede abrir la puerta a la incertidumbre, porque si bien tiene un límite de tiempo, esto podría extenderse. “Porque más que darle seguridad a las empresas se van a meter en problemas. En dos años podría volver a renovar”.

Por último, detalla que México pasa por un momento de conflicto comercial, como el caso del maíz, por el que Estados Unidos va a poner una queja. “El problema de los energéticos, y si a eso le agregamos conflictos de tipo industrial, probablemente generará problemas en las relaciones económicas. Lo que a final de cuentas se vería afectado el bolsillo de los consumidores. No queda claro quiénes serían los beneficiarios”.

En lugar de esta medida, Ruiz Porras considera que se debieron dar apoyos y financiamientos a las Pymes. “Eventualmente se les debería dar cursos de capacitación para calidad de los productos. Este impuesto no parecería una solución para promover la competitividad”.

Claves

¿Qué dice la ley sobre los gravámenes?

Ley - El 1 de julio de 2022 se publicó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que establecía las cuotas que servirán para determinar los impuestos aplicables para las operaciones de intercambio comercial de nuestro país. Sin embargo, fue abrogada por la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación del 27 de abril de 2022.

- El 1 de julio de 2022 se publicó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que establecía las cuotas que servirán para determinar los impuestos aplicables para las operaciones de intercambio comercial de nuestro país. Sin embargo, fue abrogada por la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación del 27 de abril de 2022. Recomendación - La legislación fue modificada por una recomendación emitida por el Sistema Armonizado (SA) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) de la cual México forma parte, para adecuarla a los flujos vigentes de comercio internacional.

- La legislación fue modificada por una recomendación emitida por el Sistema Armonizado (SA) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) de la cual México forma parte, para adecuarla a los flujos vigentes de comercio internacional. Cambios - También se pidió incorporar un esquema que, respetando las atribuciones del Congreso de la Unión y del Titular del Ejecutivo Federal, faculte a la Secretaría de Economía para publicar los números estadísticos de las fracciones arancelarias que permitan una identificación más precisa de las mercancías.

