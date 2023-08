La red Rossel Consultores es una firma de gestión de recursos y de cooperación internacional para México y América Latina que se ha especializado en capacitar a la ciudadanía, ya sean Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), empresas, universidades, escuelas públicas o privadas, gobiernos municipales y estatales, para acceder a recursos y ejercerlos en distintos rubros.

Gerardo Rossel, director de Rossel Consultores y de la Red de Consultores Internacionales, explicó que se trata de la llamada inversión de impacto, es decir, aquellos recursos que son enfocados o aplicados de manera no reembolsable, donativos, fondos no comprobables o también conocidos como fondo perdido y que no tienen que ser pagados, lo que los diferencia de los créditos o préstamos que ofrecen bancos u otras instituciones financieras.

El CEO de Rossel Consultores detalló que para quienes deseen acceder a estos recursos, se debe de presentar un proyecto o documento para comprobar que al obtenerlos, se puedan ejercer con total transparencia, responsabilidad y en beneficio de la sociedad.

“Si bien es cierto que son fondos no reembolsables o que ustedes no los tienen que devolver, se llaman fondos comprobables o concursables, donativos siempre y cuando ustedes logren, a través de un proyecto o un documento, ustedes logren convencer a estos organismos de que van a ejercer esos recursos con responsabilidad o transparencia”, dijo Gerardo Rossel, director de Rossel Consultores, en entrevista para este medio.

Pero, ¿quiénes pueden acceder a estos recursos? Gerardo Rossel destacó que son múltiples personas quienes pueden obtenerlos, tanto quienes sean empresarios, como aquellos que encabecen proyectos sociales, fundaciones, organismos públicos descentralizados, entidades educativas, empresarios, asociaciones de alguna religión, cooperativas, emprendedores, entre otro tipo de personas, incluso, las instancias de gobierno, sean de índole municipal, estatal, así como la federal.

“Los que pueden acceder a la cooperación internacional son: proyectos sociales, fundaciones, organismos públicos descentralizados, entidades educativas tanto públicas como privadas siempre que tengan el RVOE, que estén legalmente constituidas, asociaciones religiosas, empresarios, cooperativas, cámaras de comercio, gobiernos y oficinas de ayuntamientos, redes de asociaciones e instituciones con alguna causa”.

Los recursos, se explica, se deben enfocar para la generación de empleos, la educación, salud, la vivienda, la gestión del agua, los distintos tipos de energía, hospitales, agricultura, varios fideicomisos, incluyendo los préstamos, entre otros destinos, que deben de acreditar adecuadamente quienes deseen fomentar el desarrollo en cualquiera de las áreas ya mencionadas.

México encabeza la lista

México es el país americano que más ha recibido fondos por entidades subsidiarias, con un monto de 782 millones de dólares (gracias a los acuerdos internacionales que ha logrado con Canadá y Estados Unidos); Brasil está en segundo lugar con 315 millones; Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, Chile, Guatemala, Bolivia y Honduras completan la lista de las 10 naciones con mayor cantidad de fondos recibidos por su población.

Cada agencia tiene su propio interés, según el proyecto presentado

Respecto a las posibilidades de los aspirantes para acceder a los fondos por parte de estas entidades, Rossel aclaró que cada una de las agencias tiene su propio interés en apoyar a los proyectos que se presenten, puso el ejemplo del fondo USAID hacia sectores de la población en México, principalmente, para los jóvenes de nuestro país.

“No porque nos pida unos requisitos el Fondo USAID o Estados Unidos, serán los mismos que nos pida la Fundación del Papa Francisco, que también existe, o la Fundación McCarthy, etcétera. Cada organismo tiene sus propios mecanismos y eso es lo que lo hace un poco complicado porque debes de entender qué están buscando estos organismos para que se pueda generar el desarrollo donde tengan cierto interés. Por ejemplo, el fondo USAID de los Estados Unidos, en México tienen interés en el empoderamiento de los jóvenes, en el acceso a las matemáticas, a la tecnología y a la robótica, los temas que tienen que ver con la seguridad, la ayuda a periodistas”.

Invitó a la población interesada en gestionar recursos de fondos internacionales a solicitar información en las redes sociales de Rossel Consultores, incluso, para inscribirse en el certificado oficial en “Procuración y Gestión de Fondos Internacionales”, al resaltar que tienen un respaldo por parte de la Universidad de La Coruña, en España, así como por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México.

Para mayores informes

¿Dónde se puede solicitar mayor información respecto a las convocatorias de las agencias y fundaciones que otorgan recursos a fondo perdido?

Gerardo Rossel explicó que las personas interesadas pueden inscribirse a la Red Me Uno en donde habrá datos disponibles sobre las convocatorias, por ejemplo, quién la promueve, hacia cuál sector de la población y/o país, quiénes participan, para qué sirven, tipos de recursos, si requieren cuotas de recuperación para la inscripción, la documentación, el sitio web para participar, entre otros datos necesarios.

Gerardo Rossel, director de Rossel Consultores. ESPECIAL

Prioritarios

Rubros financiados

Proyectos sociales.

Construcción.

Remodelación.

Igualdad y equidad de género.

Apoyo a PyMes.

Proyectos agroindustriales.

Becas.

Capital Semilla startups.

Pago de nómina vinculada al proyecto.

Talleres emitidos por OSC.

Tractores.

Nuevos equipos médicos.

Proyectos educativos.

Cadenas de suministro.

Políticas públicas.

Invernaderos.

Programas globales

Los fondos para programas globales han alcanzado los 35 mil millones de dólares en inversiones hechas en años recientes según Rossel Consultorías. El sector salud es el que más fondos ha recibido, con más de 745 millones de dólares.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) apoya a nivel mundial. AP

Nace la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)

Fue en 1947, luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Alemania y Japón, la desaparición de la Liga de las Naciones, predecesora de la actual Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fue creada la Ayuda Oficial para el Desarrollo, mecanismos para la creación de fondos para apoyar a distintos sectores.

“Por allá del año 1947 es cuando nace lo que se determina como la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), así se determina por medio de las Naciones Unidas.

“Fue la agencia de Estados Unidos, que es la más importante para América Latina, hasta la fecha, que es el fondo USAID, que es de los más importantes que brinda apoyo a todos los sectores y también surgió el Fondo de Cooperación de Alemania”, recordó Rossel.

Tres vertientes

Entidades subsidiarias

La red Rossel Consultores hizo un análisis sobre cuáles son las entidades subsidiarias y se catalogan en diferentes ámbitos, comentó Gerardo Rossel. “Tenemos tres vertientes: los fondos estatales, que casi ahora no existen en ninguna parte de América Latina, no hay tantos apoyos por no decir que no hay nada, sino que es muy difícil concursar ahí. También existen los fondos de agencias de cooperación y también existen los fondos de fundaciones privadas”.

Están las relacionadas con los gobiernos, por ejemplo, federales y estatales, en el caso de México, mencionaron las siguientes:

Secretaría de Economía

Secretaría del Bienestar

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)



En las agencias de cooperación, se encuentran las siguientes:

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).

La Comisión Europea.

Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Y la ONU.



En cuanto a las fundaciones privadas, se cuentan por cientos de miles, al menos 160 mil de las que operan en Estados Unidos y que brindan apoyos a países de otros continentes como África, entre ellas, están las siguientes:

Fundación Ford

Bill & Melinda Gates Foundation

W. K. Kellogg Foundation

Open Society Institute

Susan Thompson Buffet Foundation

Fondos de apoyo

Las entidades que brindan fondos de apoyo han establecido algunos requisitos basados en la Agenda 2020-2030, por lo que enumeran 17 puntos para que sean cumplidos por parte de los aspirantes:

Fin de la pobreza.

Hambre Cero.

Salud y Bienestar.

Educación de Calidad.

Igualdad de género.

Agua limpia y saneamiento.

Energía asequible y no contaminante.

Trabajo decente y crecimiento económico.

Industria, innovación e infraestructura.

Reducción de las desigualdades.

Ciudades y comunidades sostenibles.

Producción y consumo responsables.

Acción por el clima.

Vida submarina.

Vida de ecosistemas terrestres.

Paz, justicia e instituciones sólidas.

Alianzas para lograr los objetivos.

Mujeres reciben más recursos

Rossel destacó que las mujeres reciben más porque son mejores administradoras.

“Porque son las que mejor transparentan estos recursos. En el momento en que hay que entregarle cuentas a las organizaciones, son las que mejor implementan ese recurso por encima de los hombres, ¿por qué? Porque son mejores administradoras y ahí es donde se están otorgando muchos recursos, no quiere decir que a los hombres no, pero sí hay una estadística que dice que las mujeres son mejores administradoras de dinero que reciben de estas organizaciones”.

