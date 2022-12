En el marco de la 57ª Asamblea General de AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, Capítulo Guadalajara, Leopoldo Horle, dirigente saliente, dio paso a Fernando García de Llano, del Grupo Empresarial EIP, KIKAI USA LLC., como presidente del Capítulo para el periodo 2022-2023.

Durante la Asamblea también se llevó a cabo el intercambio entre socios de la cámara y autoridades de México y Estados Unidos, resaltando el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo del estado. Se destacó que las empresas socias de AmCham a nivel nacional son responsables de la creación de 2.5 millones de empleos directos y más de seis millones de empleos indirectos, además de que representan 21% del PIB y 20% de la inversión privada de México.

"Agradezco y asumo con total compromiso el encargo de presidir nuestro Capítulo Guadalajara, dando continuidad al gran trabajo de Leopoldo Horle y a la visión One AmCham. Tras más de 20 años participando activamente en AmCham, ocho de ellos como Consejero, he confirmado que somos la mejor comunidad de negocios. Compartimos la visión clara de consolidar a Jalisco como un estado competitivo y a la vanguardia, que partiendo de sus fortalezas -agroindustria, innovación, turismo, tecnología-, se inserta en una dinámica única de oportunidad como bloque de Norteamérica", dijo Fernando García de Llano, nuevo presidente de AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, Capítulo Guadalajara.

Leopoldo Horle presentó un informe de las actividades que el Capítulo llevó a cabo durante el 2022 y exhortó a las empresas del Capítulo Guadalajara a seguir generando oportunidades de inclusión, diversidad y desarrollo de talento, para fortalecer los negocios en el estado y con ello, la relación bilateral de nuestro país.

"Este año hemos logrado mucho y se debe al trabajo y convicción de todos ustedes. Al aceptar el encargo de Presidir AmCham, mi visión fue atrevernos a crear e innovar nuevos caminos. Me siento muy satisfecho de haber sido parte de un proceso de transformación que llevará a nuestra Cámara a ser un organismo cada vez más dinámico y asertivo en generar valor para sus socios, a la vez que aportamos a la sociedad de manera decidida", comentó Leopoldo Horle.

En la Asamblea también se reconoció el trabajo de los líderes de comités, destacando su compromiso hacia el crecimiento e interacción de los socios, así como a cuatro empresas que han mostrado no sólo su valor como líderes en su ramo, sino su compromiso y responsabilidad social.

"Hoy en esta 57 asamblea del Capítulo Guadalajara, me uno al agradecimiento de todo el compromiso que han mostrado ustedes a lo largo de 57 años de poder seguir llevando el legado del señor Adolf Horn con este Capítulo. Cuentan conmigo para poder seguir trabajando en esta dirección de One AmCham y que el país vea a un a una Cámara Americana activa", resaltó Vladimiro de la Mora, Presidente de AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO.

"Hemos seguido trabajando en nuestras 5 prioridades, la recuperación económica, seguir promoviendo la relación bilateral México - Estados Unidos a través de la implementación del TMEC, la parte de Estado de Derecho que es tan importante, todo lo que es la parte regulatoria y sin dejar la parte de ESG; toda la parte social, environmental y de gobernanza. Todas nuestras empresas lo manejamos y tenemos que seguir fortaleciéndolo con nuestros socios y con nuestra sociedad."

Este año, en la Asamblea participó Jeff Geiger, Cónsul Comercial, Servicio Comercial de los Estados Unidos en Guadalajara, Dina Grijalva, Presidente CANIETI Occidente. Además, el Ing. Xavier Orendain, titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, compartió un mensaje en video, en donde destacó que las empresas tanto de Estados Unidos como de Jalisco siguen refrendando su compromiso de trabajar juntos en favor de la inversión y la consolidación económica.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO Capítulo Guadalajara reafirma su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo social y económico del Estado con innovación, capacitación para el trabajo, programas de inclusión laboral y diversidad, el uso de nuevas tecnologías, las mejores prácticas corporativas, y la promoción de una cultura de legalidad dentro y fuera del sector empresarial. Asimismo, construyendo puentes de diálogo, entendimiento e intercambio entre México y Estados Unidos.

GC