¿Dónde y cómo se tramita el retiro parcial por desempleo?

Si por alguna razón actualmente no cuentas con trabajo, puedes solicitar un retiro parcial por desempleo, pero si no sabes cómo solicitarlo, no te preocupes, aquí te dejamos todo lo que necesitas saber para hacerlo.

¿Qué necesito para hacer un retiro parcial por desempleo?

Los requisitos necesarios son los siguientes:

Tener un mínimo de 46 días sin empleo.

sin empleo. Tener una cuenta individual registrada en un Afore.

registrada en un Afore. No haber solicitado este retiro con anterioridad durante 5 años.

Tener un expediente de Identificación del Trabajador actualizado.

actualizado. Tener un enrolamiento biométrico, este lo realiza la Afore.

¿Cómo hacer un retiro parcial por desempleo?

Si cuentas con los anteriores requisitos, solo debes de seguir los siguientes pasos:

Acudir a una sucursal de tu Afore.

de tu Afore. Presentar la solicitud de disposición de recursos por Retiro parcial por desempleo debidamente llenada y firmada, el documento lo proporciona la Afore.

de disposición de recursos por Retiro parcial por desempleo debidamente llenada y firmada, el documento lo proporciona la Afore. Presentar una identificación oficial vigente con firma y foto.

vigente con firma y foto. Presentar un documento que contenga el Número de Seguridad Social (NSS).

Una vez que hayas realizado lo anterior, la Afore presentará el trámite al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y proporcionará un resultado en un tiempo no mayor a 10 días hábiles.

Algunos requisitos pueden ser diferentes dependiendo el tipo de modalidad que solicites, que puede ser la A o B.

Ahora que sabes la información anterior, realizar el retiro parcial por desempleo puede ser mucho más sencillo.

Si tienes alguna duda sobre el trámite del retiro parcial por desempleo, puedes consultar la página web correspondiente.

HS