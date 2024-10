Este martes 01 de octubre de 2024 los bancos en México no abren debido al cambio de administración presidencial, razón por la cual el día de hoy se ha declarado no laborable en todo el país. No obstante, al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, podemos ver una notable pérdida del peso mexicano frente al dólar estadounidense.

¿En cuánto se cotizó el dólar ayer lunes 30 de septiembre de 2024?

Al cierre del sexenio del López Obrador, que también coincidió con el cierre de mes, la divisa mexicana cotizó en los mercados internacionales cerca de los $19.60 mxn por dólar al mayoreo, por lo que la fluctuación del cambio del dólar en diferentes bancos en México rondó la cifra de esta divisa.

El peso mexicano ha continuado manteniendo una depreciación importante desde las pasadas elecciones presidenciales en México. El tipo de cambio del dólar para el día de ayer lunes 30 de septiembre en Banco Azteca, uno de los predilectos por parte de los mexicanos, fue de $18.70 mxn a la compra y de $20.10 mxn a la venta.

BANCO TIPO DE CAMBIO Afirme Compra en $18.70 mxn y vende en $20.20 mxn BBVA Bancomer Compra en $18.63 mxn y vende en $20.17 mxn Banorte Compra en $18.50 mxn y vende en $20.00 mxn Citibanamex Compra en $19.11 mxn y vende en $20.19 mxn Scotiabank Compra en $17.00 mxn y vende en $20.80 mxn

Como puede verse reflejado, para el día de ayer, lunes 30 de septiembre de 2024 el banco en el que más convino vender tus dólares fue en Citibanamex ($19.11 mxn), incluso por encima de Banco Azteca ($18.70 mxn), mientras que en el banco en donde mejor se pudo comprar fue en Banorte ($20.00 mxn), de acuerdo con la tabulación del día de ayer.

Recuerda que el precio del dólar es fluctuante, y puede cambiar considerablemente a lo largo del día.

¿Cuáles son lo beneficios de cambiar dólares en Banco Azteca?

Estos son los beneficios completamente exclusivos que tienes al cambiar tus dólares estadounidenses en Banco Azteca:

Recibe el mismo tipo de cambio sin importar la denominación del billete

Cambia en las más de mil 800 sucursales los 365 días de 9am a 9pm

Seguridad total: dólares 100 por ciento auténticos y si eres cliente y compras o vendes, la institución te protege las siguientes cinco horas de tu retiro hasta por 7 mil 500 pesos con un seguro contra robo gratis.

Promociones exclusivas por temporada donde te regalan más dólares.

Recuerda que ya puedes revisar las actualizaciones del cambio de divisa en Banco Azteca a través de la app, la cual la puedes encontrar en Google Play Store y App Store con el mismo nombre.

