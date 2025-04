Entre las muchas consecuencias económicas que pueden derivarse de la imposición de aranceles, una de las más inesperadas y alarmantes es la posible pérdida de confianza en el dólar estadounidense. Aunque las monedas fluctúan por diversas razones —desde la inflación hasta decisiones de bancos centrales—, la reciente y marcada caída del dólar ha encendido las alertas entre economistas que temen que el debilitamiento de la moneda sea reflejo de algo más profundo: una pérdida de credibilidad en la estabilidad y liderazgo de Estados Unidos.

La fortaleza del dólar ha sido durante décadas un pilar de la economía global. Su rol como moneda dominante en el comercio internacional y como refugio seguro en tiempos de crisis ha permitido a Estados Unidos financiarse a bajos costos, mantener su influencia geopolítica y sostener altos estándares de vida. Sin embargo, esta confianza construida por generaciones puede desvanecerse rápidamente, advierten expertos como Barry Eichengreen, de la Universidad de California, Berkeley.

Desde mediados de enero, el dólar ha perdido aproximadamente un 9% frente a otras monedas principales, cayendo a su nivel más bajo en tres años. Aunque no se anticipa que el dólar pierda de inmediato su estatus como moneda de reserva mundial, sí hay preocupación por un deterioro gradual que podría generar efectos económicos significativos.

Una moneda fuerte permite importar bienes a menores precios. Por el contrario, una divisa debilitada encarece productos como el vino francés, electrónicos surcoreanos y otros bienes internacionales, que podrían sufrir aumentos tanto por los aranceles como por la depreciación del dólar. Además, una menor confianza en la moneda puede traducirse en mayores tasas de interés para hipotecas, créditos automotrices e incluso para la abultada deuda pública estadounidense, que ya ronda el 120% del PIB.

“El mundo tolera ese nivel de deuda solo porque necesita dólares para comerciar”, señala Benn Steil, del Consejo de Relaciones Exteriores. “Pero si esa necesidad disminuye, otros países podrían buscar alternativas”.

De hecho, algunas naciones ya están tomando pasos en esa dirección. China, por ejemplo, ha establecido acuerdos con Brasil, Rusia y Corea del Sur para comerciar en yuanes. También ha prestado fondos en su moneda a países como Argentina y Pakistán, posicionándose como prestamista internacional, un rol tradicionalmente reservado para Estados Unidos. Incluso las criptomonedas, como Bitcoin, son consideradas en ciertos sectores como posibles sustitutos del dólar a largo plazo.

Larry Fink, presidente de BlackRock, advirtió recientemente que si los déficits fiscales de Estados Unidos siguen creciendo, el país podría perder su posición privilegiada ante el avance de los activos digitales.

No todos los expertos coinciden en que la pérdida de fe en Estados Unidos sea la causa central de la caída del dólar. Para economistas como Steve Ricchiuto, de Mizuho Financial, la baja se debe más bien a expectativas de inflación provocadas por los aranceles. Sin embargo, incluso él reconoce que por ahora no existe una alternativa viable al dólar que pueda asumir su peso en la economía global.

Aun así, las políticas del expresidente Donald Trump, particularmente su enfoque en los aranceles y su estilo impredecible, han generado incertidumbre. Su insistencia en medir los déficits comerciales solo a través de bienes —ignorando los servicios, donde EE.UU. tiene ventaja— y sus críticas a la Reserva Federal, amenazando incluso con destituir a su presidente, Jerome Powell, alimentan temores de una injerencia política que podría socavar la estabilidad financiera del país.

Algunos economistas comparan este momento con la caída de la libra esterlina en 1956, tras la crisis del Canal de Suez. En aquella ocasión, la intervención militar fallida del Reino Unido dejó en evidencia una falta de liderazgo y provocó el colapso de la moneda británica como referencia internacional.

Eichengreen advierte que el llamado "Día de la Liberación", como Trump bautizó al 2 de abril —cuando se anunciaron nuevos aranceles—, podría convertirse en un punto de inflexión similar si no se maneja con cautela. "Este podría ser el primer paso hacia una pérdida real de confianza internacional en el dólar", señaló.

