Las familias jaliscienses que reciben remesas desde Estados Unidos (EU) han tenido que ajustar sus gastos debido a la depreciación del dólar.

Actualmente el tipo de cambio se cotiza en 16.80 pesos, en promedio, una cantidad menor comparada con los 20 a los que llegó el año pasado.

Un ejemplo de esto es Heriberto Saucedo. Él envió 800 dólares a su hija y ella obtuvo 13 mil 440 pesos. Anteriormente recibía hasta 16 mil. Debido a esta situación, hizo modificaciones en su presupuesto para que le rindiera el dinero.

Esto ocurre en medio de un fenómeno que expertos han llamado súper peso, que se refiere a la apreciación histórica de la moneda mexicana impulsada, en particular, por el “nearshoring” (empresas extranjeras que mueven su producción al país para estar más cerca de EU).

“Mucha gente cree que cuando el dólar vale menos todo mundo gana, pero no: también tenemos grupos de personas que se ven afectadas porque ahora sus ingresos se reducen y no poco. Estamos hablando de reducciones del 16% y eso afecta su capacidad de gasto”, explicó Israel Macías, catedrático de la Universidad Panamericana (UP).

El especialista agregó que el sector exportador y el turismo también se ven perjudicados por este fenómeno.

Llegan más remesas, pero rinden menos

La apreciación del peso frente al dólar no frena el envío de remesas. En mayo de 2023, México captó cinco mil 693 millones de dólares, la cifra más alta que tiene registro el Banco de México.

Así, las remesas han tenido un avance anual con un incremento de 7.4% en el número de envíos de dinero y con un acumulado de 60 mil 804 millones de dólares en el último año, de acuerdo con el banco central.

Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado en Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara, explicó que aunque técnicamente están entrando más remesas, en términos prácticos la gente recibe menos ingresos, es decir, se está perdiendo el poder adquisitivo.

“Si hablamos de que se está perdiendo 25% de los ingresos, la verdad es una cantidad bastante fuerte sobre los ingresos de muchos hogares jaliscienses. Si comparamos el poder adquisitivo de diciembre de 2020 contra julio de 2023 estamos hablando de 25%, y eso es una cantidad muy grande, porque aunque tenemos récords históricos en ingresos de remesas, en términos prácticos cuando se transforman estas remesas en pesos se pierde valor. Se incrementaron 10% las remesas, pero se pierde 25%, estamos hablando en realidad de una pérdida del 15%”, analizó.

El envío promedio de remesas en México es de 350 dólares en promedio al mes, mientras que en Jalisco es de 381 dólares.

“La mayor parte de la remesas se usan para el consumo de corto plazo; entonces, ahí es donde se nota inmediatamente el efecto de la pérdida del poder adquisitivo, básicamente porque con lo que reciben ahora en realidad compran menos alimentos, adquieren menos bienes de consumo inmediato que lo que hubieran recibido en otras circunstancias”, agregó.

El investigador de la Universidad de Guadalajara explicó que el programa PACIC no ha servido como estaba presupuestado, pero quizá sin hubiera funcionado no se hubiera sentido tanto la pérdida del poder adquisitivo.

“Otra razón por la cual se perdió el poder adquisitivo también está asociado a la alta inflación”, añadió.

Actualmente en México se tiene los niveles más altos de inflación. De acuerdo con el Banco de México la inflación se ubica en 5.06% a tasa anual.

La apreciación del peso frente al dólar le juega en contra a las remesas. AP

PACIC

¿Qué es ese programa?

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) es un acuerdo entre el Gobierno de México, productores, distribuidores y comerciantes, a través del cual se busca garantizar precios justos en los productos de la canasta básica. El plan es un acuerdo de reducción de costos y no de control de precios, a través de cuatro líneas de acción: estrategia de producción, estrategia de distribución, estrategia de comercio exterior, y otras medidas.

Lidera Jalisco en captación de remesas

Ingresos en millones de dólares y participación en el total nacional, durante el primer trimestre de 2023

EL INFORMADOR

Fuente: IIEG, elaborado con datos de Banxico. Porcentaje del total de ingresos por remesas durante el primer trimestre de 2023.

Pagaphone y Ulink, las remesadoras que más pagan

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, informó el mes pasado que por envíos en efectivo, la empresa Pagaphone tuvo el mejor tipo cambiario de 18.35 pesos, que se tradujo en seis mil 239 pesos por 350 dólares, y una comisión de 10 dólares. En segundo lugar, Ulink, que dio seis mil 219 pesos por el mismo monto, sin cobrar comisión, y un tipo cambiario de 17.77 pesos.

Mientras que las “peores” son Pangea Money Transfesfer y Cloud Transfer Services, según el reporte mensual Quién es Quién en Envío de Dinero.

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, destacó el alza de recepción de remesas que se ha presentado desde que inició la actual administración federal, ya que subió 73.54% con referencia al 2019; 28.41%, respecto al 2020; 24.93% más que en 2021; y 10.68% por encima de lo que se recibió en el año pasado.

Informó que en marzo de 2023, las remesas alcanzaron los cinco mil 193.8 millones de dólares, y la recepción de remesas se colocó por arriba de los cuatro años anteriores.

“Una clara tendencia transexenal al alza, particularmente durante esta administración, que ha generado una gran confianza en las paisanas y paisanos, que en promedio envían 350 dólares", comentó.

Sheffield Padilla señaló que el tipo de cambio ha estado muy volátil en las últimas semanas, por lo que es importante checar las comisiones que cobran las empresas remesadoras, y el tipo cambiario para obtener las mejores comisiones.

De acuerdo con el informe, los proveedores en lado mexicano que siguen aportando un seguro contra robos son Elektra, Bodega Aurrera/Walmart y Caja Popular Mexicana.

Telecom es la que tiene mayor cobertura (mil 210 municipios y mil 730 sucursales), mientras que Oxxo tiene el mejor horario de servicio, de 06:00 a 22:00 horas.

Numeralia

13 mil 948.3 millones de dólares recibió México en ingresos por remesas, durante el primer trimestre de 2023

recibió México en ingresos por remesas, durante el primer trimestre de 2023 36.5 millones de dichas operaciones de realizaron en ese periodo

de dichas operaciones de realizaron en ese periodo 381.7 dólares fue el promedio de cada operación de remesas

fue el promedio de cada operación de remesas 1,270.9 millones de dólares ingresó Jalisco por remesas en el mismo periodo

ingresó Jalisco por remesas en el mismo periodo 9.1% representan las remesas de Jalisco a nivel nacional

de Jalisco a nivel nacional 4.5% aumentaron las remesas en la Entidad respecto al mismo periodo en 2022

en la Entidad respecto al mismo periodo en 2022 157.34 millones de dólares se registraron por remesas en Guadalajara

se registraron por remesas en Guadalajara 60 municipios de Jalisco registraron una disminución en los ingresos por remesas comparado con el mismo trimestre del año anterior

registraron una disminución en los ingresos por remesas comparado con el mismo trimestre del año anterior 65 municipios jaliscienses registraron variaciones positivas, siendo San Diego de Alejandría el que más creció en el periodo con 98.65% a tasa anual

registraron variaciones positivas, siendo San Diego de Alejandría el que más creció en el periodo con 98.65% a tasa anual 1,457 dólares por persona, convierten a Ayutla en el municipio con mayores remesas por habitante

CT