Diputados aprueban que la garantía de los electrónicos deberá ser mayor a un año

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para establecer que todas las empresas que vendan productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, tendrán prohibido otorgar garantías inferior a doce meses.

El dictamen que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de garantías, fue aprobado por 454 votos a favor por parte de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios.

Durante la exposición de motivos, el diputado del PAN, Enrique Godínez Del Río, señaló que la reforma surgió por la necesidad de tener en el mercado productos de calidad y durabilidad.

Recordó que actualmente muchas empresas otorgan garantías de 3 meses, ofertando productos que se descomponen rápido, lo que además coadyuva a la contaminación, toda vez que del total de los productos que se destinan a la basura, solo el 0.12 por ciento entra a un ciclo de reciclaje.

"Ahora hay una mayor conciencia ética y social por parte de las personas consumidores y las empresas, esta propuesta impulsa la responsabilidad social empresarial, porque no es de ninguna manera aceptable el plazo actual de tres meses de garantía, dar un tiempo tan corto de garantía representa un contratiempo para los consumidores porque una vez terminado este plazo ya no pueden reclamar en los comercios, autoservicios o departamentales por alguna falla en el producto que compraron y deben buscar directamente un taller del fabricante o distribuidor, algo que no es nada fácil", expresó.

Al ampliar el periodo de garantía, detalló, "el consumidor puede tener la seguridad de que su producto va a servir durante más tiempo y en caso de falla será fácil tener un reemplazo o una reparación donde el comercio, autoservicio o departamental estarán obligados a dar la cara para reparar o sustituir el producto comprado".

En su régimen transitorio, la propuesta plantea que el decreto entre en vigor a los 18 meses, posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

MM