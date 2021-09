Diageo anuncia inversión de más de 500 MDD en Jalisco

Diageo la empresa transnacional de origen británico anunció el día de hoy en rueda de prensa en Casa Jalisco con presencia de autoridades estatales y federales, la inversión de 500 millones de dólares en sus operaciones en la Entidad.

Álvaro Cárdenas presidente de Diageo en México América Latina y el Caribe adelantó que la compañía comercializadora de bebidas alcohólicas a nivel internacional ha decidido en invertir en Jalisco por sus marcas de tequila que se han impulsado a nivel global.

“Hoy queríamos anunciar la construcción de las nuevas instalaciones que vamos a tener aquí por supuesto aquí en Jalisco, en los municipios de Atotonilco el Alto y Atotonilco el de Abajo, a través de esta inversión esperamos crear más de mil nuevos empleos y queremos anunciar que vamos a tener una inversión de más de 500 millones de dólares en la expansión de nuestras operaciones aquí, es la inversión más significativa que hemos hecho en la región durante los últimos 10 años”, comentó el directivo.

Cárdenas además destacó una nueva fábrica en el municipio de La Barca que será su tercer centro en el estado.

“Este nuevo sitio de manufactura en La Barca será ya nuestro tercero en México, un hito más que empezamos desde el 2015, con la adquisición de Don Julio y comenzamos aquí en el 2017 con la colocación de la primera piedra, desde entonces el compromiso de Diageo se ha mantenido intacto impulsar y acelerar el crecimiento en México, responsable con el medio ambiente y de la mano con nuestras comunidades. Don Julio y nuestras marcas (tequila) representa el 8% de las ventas netas de Diageo, el crecimiento fue impulsado por nuestro mercado en Norte América, durante el mismo periodo en México la categoría en tequila creció un 47% impulsado por Don Julio y sus ediciones limitadas”, acotó Jon Benjamin embajador de Reino Unido en México señaló que la vinculación de los dos países gracias a Diageo ahora será mayor.

“Jalisco ha sido fundamental en la relación bilateral entre nuestros dos países, siendo uno de los estados más diversificados en su actividad económica, la fortaleza de este estado se refleja en la Inversión extranjera directa que recibe siendo el quinto destino de preferencia internacional en México para las inversiones, la relación de Jalisco con el Reino Unido es sobresaliente, el Reino Unido es el segundo socio económico del estado, después de Estados Unidos. Hoy celebramos esta nueva inversión de Diageo en la tierra del tequila y estamos orgullosos”, dijo.

Por su parte el gobernador de Jalisco agradeció la confianza de Diageo para invertir en el estado y más en un momento que continúa afectado por la pandemia de COVID-19, eso ayudará a la reactivación de la economía local.

“Para nosotros es muy importante este anuncio porque no son solamente 500 millones de dólares de inversión los que hoy se están poniendo sobre la mesa si no la confianza de un grupo tan importante a nivel global como Diageo, en Jalisco y en México eso vale mucho porque venimos saliendo de momento difícil venimos todos trabajando para generar condiciones que permitan reactivar la actividad económica que nos permitan ir recuperando poco a poco la confianza, dar certidumbre a la inversión, recuperar los empleos perdidos, volver a tener una economía pujante, es un esfuerzo que va a requerir de todos y por supuesto en particular de la iniciativa privada que el caso de Jalisco ha sido de un ambiente plenamente solidario”, acotó.

Además el mandatario jalisciense destacó otras dos cosas de Diageo en Jalisco, primero que la empresa tiene ya su domicilio fiscal en el Estado y de que están prácticamente listos para el proceso de certificación como un producto libre de deforestación.

