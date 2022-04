Cada vez los precios de los productos aumentan más, y la inflación ya alcanzó a los juguetes que se venden para este Día del Niño.

La calle Juan Manuel, en el Centro Tapatío, es testigo de ello. Los comerciantes señalaron que desde diciembre los precios comenzaron a aumentar por falta de mercancía, debido a la crisis de transporte marítimo que inició por la pandemia de COVID-19.

Compran juguetes más baratos

Rubén Munguía, quien cada año compra juguetes para los niños, compartió que los precios son de casi el doble que el año pasado, incluso aumentaron esta semana. Por ello, y para tratar de gastar menos, busca los juguetes más baratos.

“Tenemos niños en la escuela, y por lo regular regalamos para todo el salón. Vinimos unos días antes, y esta semana sí subieron un poquito los precios. Del año pasado, están más altos, de hecho todo. Compra uno un poquito menos, o cositas, tratando de economizar”, dijo.

Aunque también hay quienes, como Pilar Durante, destacaron que en el lugar hay buenos precios: Ella compró juguetes para regalar en una fiesta familiar, para celebrar el día.

“Los precios son muy solventables, y no son cosas tan corrientitas. Regularmente, compro pelotas, pero esta vez sí se me hicieron más caras. Juguetes didácticos, como memoramas y rompecabezas, es lo que llevamos”, señaló.

Lucía Maricruz coincidió en que el precio de las pelotas aumentó. Ella compró porque le pidieron en la escuela de su hermano:

“Es la primera vez que compro, pero ya había venido antes a checar precios. Aumentaron un poco porque antes de que fuera esto del Día del Niño, me daban la malla de pelotas en 120, y ahora en 150 pesos”, resaltó.

Comerciantes venden la mitad de otros años

El aumento en los precios de los juguetes también ha impactado a los comerciantes como Veli Mahal García, quien destacó que pese a que la venta aumentó (a comparación del año pasado), hay menos que en otros años.

“Se mejoró, pero no se compara con años anteriores. Hay artículos que aumentaron bastante desde finales del año pasado hasta lo que va de este año, hasta el 50%. La mercancía de importación no está entrando como regularmente entraba, se ha escaseado la materia prima y todos los transportes han subido los precios. Nosotros habíamos tratado de mantener los precios, pero llegó un momento en que no se pudo y tuvimos que subirlo hasta 30%”, mencionó.

Añadió que había clientes que aún no se recuperaban de la pandemia, por lo que cuando volvieron a comprar juguetes, los encontraron casi al doble.

“Se ha seguido vendiendo porque la gente sabe que es una situación general, y hay cosas que se seguirán haciendo, como comprarles juguetes a los niños; pero la economía sí ha bajado bastante, no es en las magnitudes de los años pasados”, agregó.

Viridiana Guzmán, encargada de una juguetería, concordó en que ha habido un incremento en el material, como plástico y cartón, por lo que la gente ha comprado menos.

“Sí ha habido ventas, pero no la que se esperaba. Un 50% menos es lo que hemos vendido a comparación de otras temporadas. No hay dinero que alcance, (los compradores) traen presupuesto de 15 pesos para juguetes, ¿qué les podemos ofrecer?”, señaló.

Afirmó que aunque se pueden encontrar juguetes más baratos, son de muy baja calidad. Sin embargo, la gente trata de comprar lo más que se pueda de manera económica.

