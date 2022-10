El próximo miércoles 2 de noviembre se celebra el Día de Muerto en México, una de las festividades más importantes de nuestro país, por lo que es posible que haya surgido la duda de si es un día feriado o no, que deba pagarse con salario doble.

Como en escuelas de la SEP es muy común que se realicen actividades conmemorativas, es probable que estés pensando que es un día feriado, sin embargo, el próximo 2 de noviembre, Día de Muertos, no es un día festivo de descanso obligatorio.

¿El 2 de noviembre es de descanso en México?

Esto se debe a que el Día de Muertos es una festividad cultural, y no cívica, como sí ocurre el 16 de Septiembre, Día de la Independencia de México, o el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

Esto quiere decir que aunque las escuelas no tendrán clases y los bancos cerrarán sus sucursales, si te toca ir a trabajar, no te corresponderá un pago doble.

Días festivos 2022 para estudiantes

Conforme al calendario escolar para el ciclo 2021-2022 de la Secretaría de Educación Pública (SEP):

2 de noviembre (miércoles).

21 de noviembre (lunes). Festivo por el 20 de noviembre.

25 diciembre (domingo). Cae en el periodo de vacaciones.

Días festivos 2022 para bancos

Además de los sábados y domingos, los bancos y otras entidades financieras como la Bolsa Mexicana de Valores deben cerrar sus puertas y suspender operaciones:.

2 de noviembre (miércoles). Día de Muertos.

21 de noviembre (lunes). Por el 20 de noviembre.

12 de diciembre (domingo). Corresponde al día del empleado bancario.

25 diciembre (domingo). Navidad.

¿Cuántos días festivos faltan en lo que resta del 2022?

15 de noviembre (lunes). Festivo por el 20 de noviembre.

25 diciembre (sábado). Cae en el periodo de vacaciones.

