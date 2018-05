Destacan a Jalisco en creación de empleo formal y crecimiento económico

De acuerdo al Semáforo Electoral Estatal realizado por el observatorio económico "México, ¿Cómo vamos?", la actual administración de Jalisco encabezada por Aristóteles Sandoval ha entregado buenos resultados económicos, logrando aumentar el empleo formal, y reducir la informalidad y pobreza laboral.



Sin embargo, la directora de "México, ¿cómo vamos?", Valeria Moy, considera que el gran pendiente de Jalisco es la mejora de los índices de seguridad, y reducir la violencia, para así consolidar el crecimiento económico del estado.



En cuanto a crecimiento económico, Jalisco logró un aumento promedio del 3.8% de su Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2013 al cuatro trimestre de 2017, colocándose como la octava economía a nivel nacional en ese rubro. Sin embargo, el Semáforo Electoral destacó que el estado no logró alcanzar la meta del 4.5% anual.



Igualmente, Jalisco logró reducir el porcentaje de personas en pobreza laboral del 31.6% al 25.6%, lo cual posicionó al estado en el quinto lugar nacional con mayor disminución, logrando a su vez un crecimiento en los ingresos laborales per cápita del estado en un 8.6%. Esto significa que se redujo en un 6% el número de trabajadores que no podían adquirir la canasta básica alimentaria.



La administración de Aristóteles Sandoval también generó empleos formales, aunque se quedó a un 10% de cumplir con la meta anual de 81 mil 700 empleos al año (cifra que sí alcanzó y superó durante 2016 y 2017). Esto significa que se crearon aproximadamente 367 mil empleos formales en el periodo 2013-2017 en Jalisco.



La informalidad laboral en el estado se redujo un 7%, al pasar de 53.5% a 46.9% el número de personas ocupadas que se emplean fuera de las empresas formalmente establecidas y no cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En este rubro, Jalisco ocupó el undécimo lugar nacional.



Además, la productividad laboral de los jaliscienses mejoró de 157 pesos a 172 pesos por hora trabajada en el último lustro, es decir, las personas generan 15 pesos más por hora a la economía estatal, superando el promedio nacional de seis pesos.



Igualmente, la deuda pública se redujo del 2.7% al 2.2%, dejando a Jalisco en la mitad de tabla (sitio 14 de 32) en la reducción de este rubro.



Pese a estos indicadores, "México ¿cómo vamos?" también resaltó como pendientes la disparidad en la inclusión financiera entre municipios, y la pobreza multidimensional que se viven en las grandes ciudades del estado (Guadalajara y Zapopan ocupan los puestos 11 y 12 en el número de personas que viven en pobreza en todo el país)

