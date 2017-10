Destacan a Guanajuato como destino que todo viajero debe conocer

La revista The Lonely Planet ha incluido a la ciudad de Guanajuato, en el ranking "Best in travel" de los grandes destinos que los viajeros de todo el mundo deben visitar en 2018.

Por su belleza arquitectónica, cultural y colonial, Guanajuato Capital se promociona en esta famosa publicación que reúne las mejores tendencias, destinos, viajes y experiencias viajeras en 2018.

Declarada Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, Guanajuato es un centro cultural por excelencia en México, que en sus muros esconde la historia y arquitectura excepcional que transporta al viajero a una bella época colonial.

En su publicación a través de https://www.lonelyplanet.com/best-in-travel/cities#9 The Lonely Planet invita al viajero a dejarse llevar por la magia de Guanajuato, donde destaca su actividad económica minera, su belleza arquitectónica y sus fachadas, que inspiran a la réplica en la pantalla grande

"La ciudad de Guanajuato arraiga la actividad minera, posicionándose como una de las más importantes en la extracción de plata. Goza de una riqueza visualmente deslumbrante de iglesias adornadas, bonitas plazas y coloridas casas, repartidas en el verde valle en el que se encuentra Guanajuato", señaló la revista.

Esta belleza llamó la atención de los productores de Pixar que se inspiraron en la ciudad como la base para dar vida real a su animada Tierra de los Muertos en la nueva película 'Coco'", así es como "The Lonely Planet" describe a Guanajuato en su publicación 2018.

El trabajo de promoción turística que realiza el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo a nivel nacional e internacional para posicionar a la entidad en el ranking de los mejores destinos, trae como resultado el reconocimiento de las revistas especializadas como es el caso de "The Lonely Planet".

La capital de Guanajuato fue reconocida como la ciudad colonial más confiable de México, en el certamen "Marcas de Confianza", por la revista internacional editorial Reader's Digest de México.

En el caso de Guanajuato, se evaluaron aspectos como la imagen urbana y la comprensión de las necesidades del turista. Con esta distinción, Guanajuato es la marca que más confianza genera entre los mexicanos por la calidad de sus servicios y la calidez de su gente, de acuerdo con las mediciones de la publicación.