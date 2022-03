Desigualdad de género en la economía mexicana

La mujer cisgénero en la economía adolece la desigualdad de género, el Instituto Mexicano de la Competitividad (2021) reportó que en México las mujeres: 1) constituyen solamente el 40% de la fuerza laboral en el país, 2) el promedio de ingreso mensual es de 6,786.09 mientras que el de los hombres es de 7,870 esta diferencia representa que una mujer gana 86 pesos menos por cada 100 que gana un hombre, 3) las mujeres destinan 2.5 veces más horas al trabajo no remunerado del hogar que los hombres, 4) en el trabajo informal se conforma con 55.14% de mujeres y el 50.11% de hombres, es decir, hay un porcentaje del 5.03% más de mujeres en el sector informal y 5) sobre el desempleo disfrazado (personas disponibles con interés laboral pero sin ocupación) se distribuye en 16.42% de mujeres y el 7.49% de hombres lo que significa que existen más mujeres en condición de desempleo que los hombres con una diferencia del 8.93%.

Estos 5 puntos reportan condiciones económicas en cuanto a la fuerza laboral, el ingreso, el trabajo no remunerado, el empleo informal y el desempleo; en cada rubro las mujeres cisgénero se encuentran en una posición en desventaja lo que significa que el privilegio masculino domina el derecho social al empleo y que la política pública destinada al desarrollo social y a la economía debe tener una perspectiva de género.

La narrativa social de desigualdad de género en la economía no se aprecia a simple vista porque en general la agenda política para las mujeres se concentra en otros rubros más graves de violencia y vulneración a derechos humanos. Visibilizar y exigir espacios para las mujeres es fundamental porque solo con independencia económica se pueden tomar otros espacios de participación social y política.

Angélica Béjar Márquez

No nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una

Simone de Beauvoir

ECOS DEL DEBATE

“Una mujer que rompe barreras es...”

¿Quién es una mujer que rompe barreras? pienso en las ancestras, su cuidado y el tejido que nos han dejado, la manera en la que nos enseñaron a existir y a resistir. Una mujer que rompe barreras es aquella que decide cuándo a(r)marse y (re)construirse. Juntando sus piezas, rengándose a sí misma y florecer. Romper barreras es saber que existen otras formas; las mujeres que rompen barreras construyen espacios seguros, desde la colectividad, el amor, la ternura y la resistencia.

Diana Cristina Rubio Rodríguez, participante Mar Adentro

Una mujer que rompe barreras es aquella que busca el bien común acompañado de respeto por ella misma primero y por consiguiente de los demás, aquella que es agente de cambio rompiendo estereotipos sociales y culturales, procurando acercarse a la verdad porque la verdad nos hace libres. Debido a este entendimiento es que existen movimientos de índole social con los que se sigue logrando más conciencia del importante papel de la mujer en el área laboral y sobre todo científica.

Alondra Jezabel Becerra Reynoso, participante Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Entre más miro arriba ¿Se puede?

Beatriz Ramírez Jiménez

Con lazos fuertes a sus orígenes y una latente inquietud que la impulsa, para así ser “la persona que no le da miedo aventurarse a nuevos espacios” desde el debate, oratoria, hasta lo laboral Beatriz Ramírez como estudiante en la carrera de derecho se presenta como una mujer que trabaja para ser esa figura que tanto buscaba, comentando “no tengan miedo de mandar ese mensaje, a insistir y tocar puerta”, nos comparte como en sus trayectos el ser mujer ha influido directamente en cada paso de su vida, teniendo que reconocer los sesgos a los que se enfrentará en cada ambiente al que llega o cuál será esa carga adicional que se presente, menciona “en competencias de debate darme cuenta de como tiene que ser mi voz, cómo tengo que hacerme notar más que el debatiente varón para que llegue a tener la misma o mayor relevancia lo que digo dentro del debate” presentándose este recurrente techo de cristal. Sus pilares son 2 y los describe “mis amigas y mi familia, esta tiene una doble función, no solo son soporte emocional o en casa, son un impulso, saco pila del cariño, por ejemplo, con mis amigas y novio que representan un descanso y, conocer la profesión de mis hermanos me ha llevado a conocer mucho mundo”.

Parte de aventurarse al mundo laboral desde chica, le permitió experimentar el universo del networking y los lugares de toma de decisiones, comentando “es muy complicado romper estos espacios que están hechos por y para varones, a pesar de tener más mujeres en la carrera te das cuenta de que hay más hombres en estos puntos” es con estas experiencias que Beatriz nos reafirma su deseo de abrir camino y así “tomar un espacio, en el largo plazo, para estar en un lugar de toma de decisiones y estar presente cuando se tomen decisiones importantes” narra lo que en este punto recorrido ha aprendido, comentando la necesidad de “estar buscando activamente oportunidades y personas, para encontrar a quién admirar”.

Beatriz nos puntualiza que comprende y vive día a día el esfuerzo del trabajo “No voy a decir que encuentra lo que te gusta y nunca vas a trabajar, sigue siendo trabajo, sigue representando este esfuerzo y cansancio” sin embargo nos comparte un poco de su motivación, acentuando “cuando encuentras pasión, la pila viene de ti y la satisfacción que te genera el estar brillando y ocupando estos espacios” es con esto que Beatriz nos da la imagen de una motivación con fundamentos fijos, reconociendo el reto al que se enfrenta y el esfuerzo que este requiere pero con la visión en una meta mayor “la representación no es toda la lucha, aun así ser un ejemplo ayuda a ver que si se puede”, nos aclara la constante dinámica de tijera que ve en espacios de decisión “mientras más miro hacia arriba menos mujeres hay en los espacios”.

Nos relata así una experiencia significativa para ella, su primer concurso de debate que con poco o nada de reconocimiento anterior por su desempeño, entra a la competencia, se posiciona en la final siendo el único equipo con una mujer y logra ganarla. Beatriz nos describe “fue una experiencia muy positiva y muy negativa, porque ves que no todas las personas son viento a favor, algunas serán viento en contra y aprendes a reconocer cuando estos focos rojos, peligros en circunstancias o personas se presentan y es algo que te ayuda mucho, pues cuando comienzas a demostrar lo que sabes, no todos estarán de acuerdo y eso está bien”.

Mensaje súmate Mar Adentro

Desde Mar Adentro reconocemos la importancia de desarrollar el potencial personal y por ello resaltamos el mensaje de Beatriz a la comunidad Mar Adentro “No tengan miedo de seguir, pueden trascender, no tengan miedo de mandar ese mensaje, de pedir ese concejo, de hablar con ese maestro, es decir no pierdan el valor de ser ustedes mismos en los espacios y buscar dónde conectar y con quién conectar”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Foro Generación Igualdad 2021

Fue una reunión mundial para la igualdad de género convocada por ONU Mujeres y copatrocinada por los gobiernos de México y Francia, una propuesta de unificación en el diálogo por y para mujeres, en asociación con la juventud y la sociedad civil. Comenzó en la Ciudad de México y culminó en París reuniendo a gobiernos, corporaciones y agentes de cambio de todo el mundo, esperando así impactar al mayor número de actores posible.

Este foro generó fondos y múltiples compromisos de políticas y programas, que con esto se impulsó la generación de un plan de acción global para promover la igualdad de género, involucró a unas 10.000 personas, incluidos más de 250 oradores de 85 países, esta clase de propuestas son un ejemplo de la unificación de lo contextual, donde mujeres de diferentes países pueden dar una voz a las obstaculizaciones que viven y crear diversas propuestas de cómo no solo ellas, sino los diferentes perfiles y esferas de la sociedad puede ser un peldaño de apoyo para este cambio.

Reconocemos constantemente el poder de la palabra y cómo esta nos genera cambios no solo en políticas, sino en las narrativas de la sociedad. El Foro Generación Igualdad 2021 es una propuesta de éxito en impulsar un cambio de narrativas, trayendo los discursos que no tiene un protagonismo en el diálogo social, trayendo a la luz no solo el obstáculo, sino todas las formas en que este puede eliminarse.

10 notas positivas

El mexicano Héctor Herrera se incorpora al equipo de la MLS, Houston Dynamo Culiacán gana oro en el femenil de fútbol de los Juegos Nacionales Conade 2022. Diseñadora en Nigeria crea colección de ropa y accesorios a partir de basura plástica Monedas conmemorativas de México ganan importante premio a nivel mundial México deslumbra en Singapur con danza y vestimentas tradicionales en el desfile de Chingay 2022 Airbnb ofrecerá alojamientos temporales a 100 mil refugiados ucranianos Médicos del ejercito rumano donan sangre para enviar a Ucrania Científicos de Cambridge desarrollaron un método eficiente para convertir CO2 en combustibles limpios Se cumplen 94 cumpleaños de la escritora Amparo Dávila, una de las más reconocidas de México Cinta mexicana Manto de gemas gana el Oso de Plata en la Berlinale.

Mar adentro propone

Para leer

Mujeres que corren con los lobos” de Clarisa Pinkola Estés. Análisis de relatos, mitos interculturales para visibilizar el esfuerzo de la sociedad por encapsular a la mujer salvaje.

Para saber

El trabajo no remunerado realizado por mujeres representa el 2.35% del PIB global.

Para Conocer

Las empresas que adoptan políticas activas de diversidad e inclusión en México registran 2.3 veces más flujo de efectivo.