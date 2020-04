Descubre cuál estrategia ayudará a tu empresa

Las crisis también son una opción para poner al ingenio en acción, especialmente cuando se trata de encontrar soluciones que permitan estabilizar o dar un respiro a una empresa que está pasando por un mal momento o tiene dudas sobre su futuro ante situaciones como la pandemia mundial por el COVID-19.

Guillermo Cerón, director general de Grupo Frontin 5.0, (especializada en aceleración de negocios y desarrollo de franquicias, asesorías y consultorías), resalta la importancia de comprender y poner en práctica estrategias que se adapten a tu empresa en situaciones o panoramas con incertidumbre económica y de inversiones, es por ello que hoy 24 de abril, como parte de las actividades digitales propuestas por la Universidad Panamericana, brindará una charla en la que aclarará cómo funcionan y se desarrollan las estrategias más adecuadas para tu empresa.

El especialista señala que cada empresa requiere de un análisis personalizado partiendo de su tamaño, la cantidad de trabajadores, el servicio o producto que ofrece, si se trata de un concepto único en su tipo o hasta si es parte de una franquicia, por ejemplo.

“Hay negocios que de cierta manera por su naturaleza o giro están paradas, truncadas en su venta, pero rediseñar una estrategia empresarial implica tus estrategias financieras, operativas, legales y de todo tu sistema de gestión”.

Guillermo Cerón explica que con el asesoramiento de especialistas en estrategias, una empresa puede tener un panorama más preciso sobre sus fortalezas y áreas de riesgo ante crisis como la actual, por lo que valorar sus manuales de operación, el perfil de cada uno de sus puestos y presupuestos, debe ser una prioridad y no postergar más un posible rediseño que brinde un efecto positivo inmediato o en futuro.

“El análisis de desarrollo organizacional va a implicar reestructurar tu organigrama de la empresa, porque puede ser que no se tiene o en su defecto no se tengan los puestos acordes al modelo de negocio”, expresa el experto al detallar que en esta área de recursos humanos se puede realizar una reestructura de perfiles de puestos y funciones.

¿En qué punto estoy?

*Finanzas: “Redefinir una estrategia financiera permitirá evaluar si los preciosos de sus productos o servicios están bien definidos y calculados de tal manera que permitan permear un poco los flujos de la empresa para también planear gastos a futuro”.

*¿Qué tipo de empresa soy?: “Esta iniciativa de reestructura o rediseño de una estrategia empresarial se presenta en mayor proporción en micro y pequeñas empresas (de cualquier naturaleza o giro), que generalmente funcionan bajo temas de experiencias, de temas empíricos. Las medianas y grandes empresas tienen definido, bajos ciertos modelos de consejos directivos, ese rediseño de estrategias de manera mensual, bimestral o trimestral”.

*Panorama legal: “Aquí entran cuestiones de cómo está la estructura legal en cuanto a proveedores, contratos laborales, reglamentos internos y hasta propiedad intelectual. Hay muchas empresas que tienen desprotegido el tema de marcas, logotipos, derechos de autor, y también rediseñar una estrategia empresarial en términos legales implica atender estos temas”.

*Innovación: “La innovación empresarial implicará crear nuevos productos para nuevos mercados, o bien dejar esos productos que se están comercializando (como empresa) y enfocarlos a nuevos mercados”.

*¿Estoy en quiebra?: “Aquellos que puedan considerarse en la bancarrota, más que considerar que su negocio no es rentable por esta crisis, es momento de rediseñar una nueva forma de vender su producto o crear productos de manera inmediata, sería un plan emergente ante una situación, inclusivo puede haber planes emergentes no precisamente en las crisis, porque los consumidores están constantemente cambiando y hay que tener un As bajo la manga con alternativas”.

Agéndalo

Charla sobre estrategias empresariales con el experto Guillermo Cerón, director general de Frontin 5.0, como parte de las jornadas de Webinars de Spark UP de la Universidad Panamericana. Hoy 24 de abril a las 10:00 horas. Regístrate en: https://bit.lu/3djivE1

Más información en: Facebook.com/UPGdl/

JL