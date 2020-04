Desarrolla tus finanzas personales

Poner en orden las finanzas personales ante panoramas de incertidumbre económica es básico para trazar posibles planes de acción con el dinero que se tiene a la mano.

Luis Gerardo Estrada González, profesor de Economía de la Universidad Panamericana y asesor en estrategias de inversión, señala que si bien se visualizan complejidades económicas ante la crisis y estragos que posiblemente detone con mayor fuerza la contingencia por el COVID-19 a nivel mundial, es momento de analizar con serenidad las posibilidades para ahorrar y/o tratar de reducir el impacto partiendo del entorno personal.

“Cuando hablamos de finanzas personales es saber qué estamos haciendo con nuestro dinero, del que ganamos y del que gastamos, si lo estamos manejando, gastando o invirtiendo bien. Todas las recomendaciones enfocadas a las finanzas personales tratan de ayudar a tomar decisiones que se pueden traducir en mejores resultados en tu estilo de vida, nivel de gastos, inversión y ahorro”.

Estrada González recalca que hay posibilidades de una recesión o crisis financiera, sin embargo, es clave no entrar en pánico y dar prioridad a establecer los presupuestos personales y las prioridades de gasto.

Añade que si actualmente se tiene desconocimiento de los conceptos básicos de economía y cómo éstos se reflejan en la vida personal, es momento de poner sobre la mesa si estamos enterados de cuándo es el corte y fecha de pago de nuestra tarjeta de crédito, cuál es el porcentaje de intereses que se está pagando o en qué situación está el crédito hipotecario, por ejemplo.

“Más que decidir qué productos y dónde comprarlos, primero no hay que hacer compras de pánico, sí hay que comprar lo básico que necesitamos, pero no caer en situaciones que provoquen histeria, miedo o escasez, porque hay sectores más vulnerables a los que quizá sin darnos cuenta estamos afectando, y con esto también afectamos a nuestros bolsillos, de nada nos sirve tener 200 rollos de papel estancados en nuestra alacena”.

Analizar posibilidades

Entre las recomendaciones que el experto comparte es no gastar en aquello que no se tenía contemplado, especialmente en servicios o productos de ocio que signifiquen compras por placer o impulso y que no representan una prioridad para este periodo de contingencia o no están en el rango del presupuesto para costearlos en el presente y el futuro cercano.

Puntualiza que hay gastos que al momento no parecen un impacto o gasto innecesario, como solicitar comida a domicilio, situación que podría significar un ahorro y mejor manejo de recursos si se opta por comprar alimentos para prepararlos en casa y tener mayor rendimiento de éstos insumos.

Ante el apoyo que bancos están proponiendo para suspender o aplazar pagos de sus usuarios, el profesor Luis Gerardo Estrada considera que es una buena medida, sin embargo, recomienda que para quienes aún tengan la posibilidad de seguir percibiendo un salario, la mejor opción es continuar con el pago habitual de la deuda para tratar de liquidarla lo antes posible.

“Hay bancos que están dando la posibilidad en ciertos productos e instrumentos de no pagar y no generar intereses durante esta situación, es una medida importante y de ayuda para las personas que lo necesitan y los recomendaría para las personas que dejaron de percibir algún ingreso, lo pueden tomar como un beneficio. Pero a las personas que siguen con normalidad con sus ingresos, recomendaría que traten de liquidar lo antes posible, si ahorita pueden controlar la situación, porque en unos meses no sabemos qué pueda pasar”.

Recomendaciones

Efectivo o tarjeta: Si optas por no manejar efectivo en estos momentos por cuestión de higiene y estás pagando con tarjeta de débito o crédito, nunca pierdas de vista tu tarjeta cuando sea ingresada en las terminales, y trata de estar monitoreando la cantidad que se cobra (con las app oficiales de tu institución bancaria) y la privacidad de tus contraseñas para evitar clonaciones o estar al pendiente si hay un aumento en el límite o capacidad de crédito, por ejemplo.

Aunque hay app gratuitas y de fácil manejo para realizar presupuestos, también en una simple hoja de papel puedes llevar registro de tus ingresos semanales o mensuales (personales, familiares o de negocio), de lo que estás gastando al día y los gastos fijos o variables (pago de renta, servicios, agua, luz, gas, renta, deudas y ocio), compra de alimentos, ahorro e incluso estimado de pérdidas.

Si planeas comprar algo utilizando la posibilidad de crédito sin intereses o abonos pequeños a largo plazo, analiza cuánto estarás pagando al final por ese servicio o producto y si conviene mejor esperar a tener el dinero exacto para tener un ahorro significativo.

