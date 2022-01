Denuncian burla e intento del control en elección del Consejo de Desarrollo Agropecuario

La votación del pasado 13 de julio de 2021 en la que fue electo Gerardo Cárdenas Barba, del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco con 59 votos de empresas asociadas, no se validó ante notarios por los delegados especiales de la administración pasada, entre ellos el presidente anterior César Iván Silva y Ana Cristina Villalpando, directora del organismo.

Para Cárdenas Barba, electo por los agroindustriales, es una burla lo que está sucediendo, ya que desde noviembre se tenían que realizar todas las acciones administrativas para la entrega recepción del 1 de diciembre.

“Es una burla hacia mi persona, es una burla hacia el Consejo y Asamblea"

“Es una burla hacia mi persona, es una burla hacia el Consejo y Asamblea. No es que vea una desestabilización, estamos a tiempo de hacer las cosas bien, dejémonos de simulaciones, burlas, por el respeto que todos nos merecemos; como empresarios hay que exigir la transparencia de las cosas. El detalle es que no protocolizaron la gente de este Comité Directivo y el saber por qué hubo esta omisión, al no haber un acto protocolizado le dejo la pregunta a los abogados que pasa en esta situación”, comentó el empresario aguacatero.

Cárdenas Barba no entiende por qué César Silva, no institucionalizó el consejo y se siga manejando como presidente del Consejo.

“De entrada la asamblea el 13 de julio me designó presidente electo en ese entonces parte de la legalidad y solamente quienes lo sabrán son los abogados, el proceso es interno y se tiene que hacer los cambios, a partir de noviembre, diciembre, ya se iba a hacer esta entrega, era un acuerdo, de hecho César había arrancado un proceso que era la institucionalización del consejo y con lo que nos íbamos a basar, él quería manejarlo en esta situación, desconozco por qué César se siga manejando como presidente, hay que aclarar el proceso por qué no se dieron las cosas”, dijo.

En julio pasado, todos los empresarios que acudieron a la votación firmaron su asistencia, la que no se encontró fue la minuta de la junta en la que se trataron todos los puntos, en la que se dio la decisión unánime de la elección, eso fue lo que no ejercieron, no fue llevado ante un notario público.

GC