Dan nuevo estímulo para bajar la gasolina

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los montos y porcentajes del estímulo fiscal en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina, correspondientes al periodo del 30 de marzo al 5 de abril de 2019.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), se aplicará un estímulo fiscal de 31.19%, que se traduce en 1.50 pesos por litro para la gasolina tipo Magna. Por otra parte, la tipo Premium tendrá un subsidio del Gobierno Federal de 16.82%, que es el equivalente a un monto de 0.683 pesos por litro.

En tanto que el Diésel recibió un estímulo fiscal de 23.88 por ciento, correspondiente a un monto de 1.26 pesos por litro.

De acuerdo con la dependencia federal, el objetivo de estos estímulos fiscales es proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, en un contexto en el que los precios al público ya no son determinados por el Gobierno.

Desde 2017, el Gobierno federal liberó el precio de la gasolina. Según el ex presidente, Enrique Peña Nieto, era “insostenible” continuar con el subsidio para mantener el combustible a precios bajos.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se reactivará la actividad petrolera, se rescatará a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y que no habrá “gasolinazos” pues no aumentará el costo de la gasolina ni del Diésel en términos reales. También informó que se buscan mecanismos para mantener controlados los precios de los combustibles, además de que no habrá incremento de impuestos ni contribuciones nuevas, pues “no necesitamos nada de eso”.

Advirtió que en su Gobierno van a fondo y “no por encimita” contra la corrupción (el eje principal de su estrategia de Gobierno), y reiteró que cumplirá con lo prometido, por lo que no quedará a deber nada a los mexicanos.