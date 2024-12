Oler bien, depende primero de nuestra higiene personal; lavarse el cabello, los dientes, hacer una limpieza minuciosa y consciente. Lo cierto es que el uso de perfumes, o de esencias aromáticas para mantener una fragancia corporal agradable, se remonta a la prehistoria, cuando nuestros ancestros quemaban resinas y maderas aromáticas en sus ritos sacros.

La palabra "perfume" deriva del latín perfumum, que significa: "a través del humo". Y, según los registros de una tablilla cuneiforme encontrada en Mesopotamia (año 1200 a.C.), los primeros perfumistas en la historia moderna fueron mujeres.

Dejando de lado esta alharaca —que es un buen pretexto para hablar de perfumes—, y aprovechando los descuentos actuales que ofrece el Cyber Monday en Amazon (mismo que sólo durará hoy), estos son algunos de los perfumes que puedes encontrar para su venta en línea.

Amazon cuenta con una amplia gama de perfumes, desde marcas exclusivas hasta opciones más accesibles, ideales tanto para regalar como para consentirse.

Durante el Cyber Monday, marcas como Chanel, Dior, Yves Saint Laurent y Tom Ford suelen estar entre las más buscadas. Fragancias como Coach Floral de la marca Eau De Parfum; Best of the Best de Adidas; Touch of Pink de Lacoste, a menudo tienen descuentos considerables. Fragancias que representan un símbolo de elegancia y calidad que no pasará desapercibido.

ESPECIAL/AMAZON

Además de las marcas de lujo, Amazon ofrece una selección de perfumes accesibles que no sacrifican calidad ni duración. Marcas como Guess, Nautica o Elizabeth Arden también forman parte de las ofertas, permitiendo que cualquiera pueda encontrar una fragancia ideal sin gastar de más.

ESPECIAL/AMAZON

También destacan sus exclusivos sets de regalo, que incluyen perfumes, lociones corporales y miniaturas; durante este Cyber Monday, estos sets que son perfectos para obsequios navideños, suelen ofrecerse con precios reducidos.

ESPECIAL/AMAZON

Ya sea que estés buscando aromas clásicos como la vainilla con notas cremosas, los cítricos y amaderados, las notas florales o más explosivas, el Cyber Monday es un buen momento para añadir a nuestra colección de olores, esencias para el día a día.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO