¿Cuánto cobra un abogado por asesoría?

Los asuntos legales regularmente involucran a todos; de alguna manera, cualquier persona requiere conocer más sobre la ley y cómo hacer frente a un posible problema, por lo que el acompañamiento de un abogado se vuelve indispensable, aunque su servicio tiene un costo y es necesario preguntarse ¿Cuánto cobra por una asesoría?

En realidad, saber cuánto cobra un abogado por una consulta es un asunto complejo porque depende en gran medida de su especialidad, ubicación, la complejidad del caso y la misma noción que tiene el profesionista de lo que vale su servicio; por lo que lo presentado aquí es una estimación.

Muchos abogados cobran por hora, lo que significa que cada minuto en la asesoría cuenta; pero otros lo hacen por proyecto y algunos más basan su tarifa en el porcentaje de la cantidad que se obtendrá de un caso. Existen casos en los que el pago se realiza únicamente si se gana, de lo contrario, el asesor legal tampoco percibe un peso.

Según algunos especialistas en el medio, los honorarios de un abogado por hora van de entre los mil 500 y los 3 mil pesos.

Es importante señalar que en el caso de Jalisco, existe una ley que regular el arancel de abogados, que se puede ejecutar a la hora de contratar sus servicios, al pie de la letra; pero otros hacen un arreglo directamente con el cliente, luego de una negociación entre las partes.

De acuerdo al portal Cronoshare, "un servicio por parte de un asesor legal en Guadalajara podría tener un precio de 4 mil pesos, no obstante, en función del tipo de cliente, tipo de servicio jurídico y reputación del profesional, sus honorarios podrían oscilar".

Mientras que "un servicio de asesoramiento legal online suele tener un precio desde 400 pesos, aproximadamente. En función del tipo de servicio, esta tarifa podría encarecer".

¿En qué ofrece asesoría un abogado?

Revisión del cumplimiento de la ley

Sobre disposiciones legales que rigen a la compañía o a la persona de interés

En procesos judiciales

Acerca de normativas aplicables

Respuesta a solicitudes legales de las autoridades

Políticas legales

Existen 3 formas en las que un abogado te puede cobrar sus honorarios

Porcentaje: cobra sus honorarios con base a lo obtenido por la resolución del caso. Hora: el contador cobra por el tiempo que utilice en el trabajo, fijado de acuerdo al sueldo mensual del profesionista dividido por el tiempo que empleará con el cliente. Fijo: la mayoría de los abogados ya tienen un tabulador con los precios de cada uno de los servicios que ofrecen.

No debes olvidar que existen bufetes gratuitos, algunos con el aval de una universidad, que también brindan sus servicios y es mucho más económico que uno particular. La Universidad de Guadalajara cuenta con uno donde se prestan servicios de profesionales en derecho civil y familiar, penal, laboral, mercantil, agrario, administrativo y medios alternativos de resolución de conflictos (conciliación, mediación y arbitraje) para quien no cuente con los recursos económicos necesarios para contratar el servicio de un abogado.

Aunque se trata de un gasto fuerte, es mucho más económico que una sanción legal que te arrebate la paz al tener un asunto pendiente con la autoridad. Busca a un abogado que se ajuste a tus posibilidades y acuerda una cuota con él o con ella para beneficio de ambas partes.



OA