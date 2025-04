¿Cuál es el crédito hipotecario con menos intereses si compras una casa de un millón 700 mil pesos?

Para los jóvenes de hoy, el tener acceso a una vivienda digna en nuestro país es una realidad que se encuentra cada vez más lejos. Con créditos que sus pagos mensuales son más altos que los salarios, muchas personas optan por rentar una casa para ellos o dividirse ese gasto con los famosos “roomies” los cuales pueden ser sus amigos, conocidos o pareja y ayudan a alivianar un poco el peso de invertir en un hogar.

Sin embargo, uno de los organismos públicos que hace más fácil acceder a un crédito hipotecario y así obtener una vivienda, es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la cual es una institución que ayuda a los trabajadores a obtener créditos para adquirir vivienda y también ofrece otros servicios para mejorar la calidad de vida de los los mismos.

Estos créditos los otorga el Infonavit según la cantidad de puntos que tengas con ellos, los cuales se ganan tomando en cuenta tu salario, edad, tiempo de cotización, estabilidad laboral y el comportamiento que tengas en buró de crédito. Recuerda que para poder poder obtener este crédito, deberás de tener al menos 1,080 puntos Infonavit.

Pero, ¿Qué pasa si aún no cuento con los puntos necesarios para que me expidan un crédito Infonavit o si mi economía me permite ser acreedor de uno en alguna otra entidad o banco? En estos casos, hay otras empresas que también otorgan créditos hipotecarios, por lo que si buscas tener uno con ellos la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) dió a conocer cuáles eran las mejores opciones con los intereses y mensualidades más bajas con un crédito aproximado de un millón 700 mil pesos.

Créditos con menos intereses según la CONDUSEF

Citi Banamex: Con este banco podrás obtener un crédito de $1,688,667 pesos, abonando una mensualidad inicial de 17 mil 177 pesos mensuales y pagando un total de 3 millones 50 mil pesos al liquidar tu deuda.

Con este banco podrás obtener un crédito de y pagando un total de 3 millones 50 mil pesos al liquidar tu deuda. Banca Mifel: Con una mensualidad inicial de 17 mil 640 pesos, este banco te ofrece un préstamo de $1,760, 330 pesos, llegando a pagar en su totalidad la cantidad de 3 millones 121 mil pesos.

Con una llegando a pagar en su totalidad la cantidad de 3 millones 121 mil pesos. BX+ (banco “ve por más”): Pagando una mensualidad inicial de 17 mil 815 pesos, podrás obtener un crédito hipotecario de $1,788,068 pesos y culminando el préstamo pagando 3 millones 149 mil pesos.

Pagando una y culminando el préstamo pagando 3 millones 149 mil pesos. Scotiabank: Este banco es el que tiene la mensualidad más alta, pagando 18 mil 759 pesos, te otorgarán un crédito de $1,725,917 pesos y al final pagarás la cantidad de 3 millones 87 mil pesos.

Recuerda considerar tu salario mensual y si realmente tienes la posibilidad de generar un gasto de esa cantidad, te recomendamos ahorrar y pedir asesoramiento financiero de un profesional al realizar este tipo de solicitudes.

