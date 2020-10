Contabilidad todo terreno

Tener que dar cuentas del dinero que llevamos en la cartera es una idea que no a todos agrada, sin embargo, cuando se trata de un negocio formal el llevar un registro detallado, en orden y en tiempo de los ingresos que se generan, es de vital importancia.

Desde hace cuatro meses Rafael Rodríguez, forma parte de somoskin.com, plataforma experta en la contabilidad, en brindar orientación para quienes son debutantes en temas fiscales, declaraciones, y facturación, pero también ofrece servicios sumamente especializados para estar al corriente de todos los compromisos que hay que cumplir ante Hacienda, nóminas y cuotas del IMSS/Infonavit, por ejemplo.

Aunque pareciera sencillo comprender a qué se enfoca la contabilidad, Rafael expresa que generalmente existe desconocimiento sobre todas las áreas que realmente se trabajan desde los números de una empresa.

“La contabilidad es una técnica de registro, es saber registrar muy bien tus ingresos, gastos, costos, todo de acuerdo a normas que nos regulan; queremos demostrar que no es complicado como muchas veces se cree y nos hacen ver”.

Rafael, maestro en Análisis Tributario por la Universidad de Guadalajara, señala que este proyecto está respaldado por profesionales no solo desde lo académico, pues si bien Kin da sus primeros pasos, la experiencia se refleja a través de sus socios forjados en despachos contables de prestigio, además de estar comprometidos en un trato personalizado con los usuarios que podrán acceder a estos servicios totalmente digitales.

“Kin nace de un despacho tradicional que busca atender clientes contables, fiscales, de todo tipo. Creo que hay un sector específico de clientes que están desinformados, que no saben con quién acudir y a veces no quieren entrar al mundo de la fiscalidad porque le tiene miedo a la autoridad, el que los revisen, las auditorias, los impuestos. Sin embargo, existen muchas herramientas fiscales y legales para poder apoyar a esos emprendedores y pequeños contribuyentes que no pueden pagar un gran despacho”.

Puntualiza que ante situaciones como las causadas por la pandemia del COVID-19, el emprendimiento de negocios y proyectos que buscan ser redituables, son constantes, por lo que atender la contabilidad es la opción más certeza para iniciar con el pie derecho.

“El tema económico ahora es muy delicado en algunas empresas, pero también es bueno para otras que están en el ‘e-comerce’ y el uso de plataformas, tuvieron un crecimiento exponencial a diferencia de otros, pero también existen herramientas que te permiten otras posibilidades para echar andar un negocio”.

Desde cero

Rafael Rodríguez comparte que el tener actualizados documentos de identificación, es tan solo uno de los pasos iniciales para que un proyecto empresarial vaya por el buen camino y así, con la asesoría de expertos, avanzar en concretar ese emprendimiento totalmente formal en el mercado que le permita ser más competitivo.

“Tenemos que saber quién eres, a qué de dedicas, qué es lo que quieres hacer, cuántos ingresos pretendes tener en tus primeros meses para vender o gastar, si ya tienes firma electrónica. Son preguntas que nos permiten saber si debes de estar en cierto régimen o actividad, que puedes acceder a estímulos. Todo depende de cada caso en particular, es saber dónde estás parado”.

Explica que otro factor que ayuda o puede incluso empeorar la experiencia contable de un cliente, es el compromiso del contador y su equipo de trabajo con el usuario, especialmente si no tienen atenciones personalizadas y no hay un seguimiento puntual en cada caso.

“Uno de los puntos por los que nace Kin es que los pequeños contribuyentes no tienen la capacidad económica de pagar una gran firma para que le lleve su contabilidad y muchas veces estas grandes empresas ni te hacen caso, pero también existe un mercado que está con un contador que trabaja en una empresa y en sus tiempos libres le ayuda o se trata de un familiar, pero no hay una buena atención, puede haber un servicio pésimo, eso es una bola de nieve de problemas”.

