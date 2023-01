De acuerdo con la Condusef, los fraudes financieros son aquellas acciones que una persona o supuesta empresa realizan para obtener beneficio propio, perjudicando la economía de otra.

Según las estadísticas más recientes de la Comisión, durante 2021 en Jalisco 1 de cada cuatro personas fue víctima de algún fraude financiero, de las cuales solo el 54% reportó o denunció ante alguna autoridad.

Por ello y con la finalidad de que las personas no caigan en este tipo de engaños que buscan aprovecharse de otras, la Condusef envía una alerta a la ciudadanía sobre este tipo de personas, presuntas empresas y hasta aplicaciones móviles que, valiéndose de la necesidad económica, ofrecen falsos préstamos con la finalidad de robar dinero del usuario.

Para evitar ser víctima de este tipo de situaciones la Condusef recomienda no hacer uso de plataformas que no estén respaldadas por instituciones financieras reconocidas, con un domicilio fiscal real, y de preferencia, acudir directamente a sus sucursales. También ha pedido no solicitar dinero, préstamos ni invertir en empresas no respaldadas institucionalmente, y que por lo regular ofrecen intereses más latos que las instituciones bancarias, pues este es uno de los principales ganchos para atraer a sus víctimas.

La persona interesada en adquirir un préstamo o inversión puede corroborar que la institución financiera esté registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Condusef en la liga: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp donde podrá verificar su domicilio, página de internet y teléfonos.

FS