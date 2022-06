Cómo una exprofesora de secundaria hizo un millón de dólares antes de cumplir 30 años

Muchos sueñan con convertirse en millonarios siendo jóvenes, pero muy pocos lo logran.

Sharon Tseung es una exprofesora de ajedrez de secundaria y especialista en marketing, que se reinventó como nómada digital y ahora invierte en propiedades.

Ganó un millón de dólares antes de cumplir 30 años gracias a la generación de flujos de ingresos pasivos (que se obtienen de manera regular, sin destinar tiempo y atención permanente), ahorrando y reinvirtiendo ese dinero.

Mientras tanto, viaja alrededor del mundo y dirige sus propios blogs y tutoriales en su canal de YouTube para enseñar a la gente cómo hacer lo que ella logró.

¿Cómo lo hizo, qué la motiva y cómo su particular mirada hacia el dinero desde que era niña la ayudó a aumentar sus ahorros y lograr libertad financiera?

En esta entrevista con el programa de radio Business Daily de la BBC, Sharon Tseung cuenta cuál fue su receta para convertirse en una joven millonaria.

¿Qué te hace especial?

No creo que sea especial. Soy una privilegiada y realmente aprecio las oportunidades que he tenido.

Cuando me gradué de la universidad empecé con un trabajo de US$30.000 al año. En 2016 renuncié y viajé por el mundo durante dos años mientras construía ingresos pasivos.

Comencé a estudiar sobre cómo puedes hacer que el dinero trabaje para ti y lograr múltiples flujos de ingresos. Quería tener libertad financiera.

¿Se necesita una mentalidad particular, una actitud adulta para gastar y ahorrar?

Básicamente estuve en casa gran parte de mi vida mientras mis amigos salían, se divertían y gastaban mucho dinero. Yo solo quería ahorrar todo lo que pudiera.

Era muy consciente de cuánto gastaba. Pensaba cuánto tiempo me tomaba ganar determinada cantidad de dinero. Entonces si compraba algo me ayudaba pensar si se justificaba, si valía la pena o no.

Esa es una forma muy madura de pensar en el ahorro cuando solo tenías 20 años. ¿Qué pensaban tus amigos de eso?

No era lo más "cool" porque todos se estaban divirtiendo. Pero yo creía que no valía la pena mudarme y vivir en la ciudad si no era necesario.

Tuve la suerte de que mis padres realmente querían que me quedara en casa.

¿Sientes que te perdiste de algo esos años?

Siempre me aseguro de tener un equilibrio cuando se trata de gastar. La vida es corta, así que me interesan más las experiencias que las cosas materiales.

¿No te arrepientes de no haber hecho algo a tus 20 años?

Siento que eso compensó los dos años de viaje porque yo trabajé mucho para ahorrar y me quedé en la casa (de mis padres) gran parte de mi vida. Eso me permitió viajar y ver el mundo.

¿Y de dónde crees que surge la habilidad que desarrollaste con el ahorro de dinero?

Mis padres me inculcaron mucho eso. Ellos realmente querían que fuera financieramente inteligente.

Mis padres son de China y Hong Kong y mi padre tenía múltiples trabajos mientras financiaba la universidad y ayudaba a su familia. Ambos sacrificaron mucho para venir a Estados Unidos y darnos oportunidades.

Y de ellos aprendí esto: no se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto ahorras. Tuve varios trabajos como profesora de ajedrez y ahorraba ese dinero.

Tus padres deben haber estado muy orgullosos cuando te graduaste de la Universidad de California y comenzaste a trabajar. Luego empacaste para ir de viaje y trabajar en actividades paralelas. ¿Qué hicieron tus padres? ¿Intentaron convencerte de que no fueras?

No querían que me fuera. Estaban preocupados porque iba a viajar sola. Pero lo hice porque quería asegurarme de que estaba viviendo una vida fiel a mí misma. A veces, es muy fácil dejarse llevar por lo que la gente espera o quiere de ti.

¿Qué es exactamente una nómada digital? ¿Qué son los flujos de ingresos pasivos y cómo ganas dinero exactamente mientras viajas por el mundo?

Un nómada digital es alguien que puede trabajar desde cualquier ubicación independiente. Esto ahora es muy frecuente debido a esta pandemia pero en el pasado no era común que pudieras hacer trabajo remoto.

Los ingresos pasivos pueden tomar algo de tiempo y esfuerzo generarlos, pero luego requieren poco tiempo para mantenerlos.

Cuando empecé, mi primer flujo de ingresos pasivos fue crear una tienda online, vendiendo productos digitales como plantillas de Photoshop y de trabajo de Microsoft y cosas como currículums y mini sesiones de fotografía.

En 2015 estaba ganando unos US$50 o US$100 al mes. Y dije: 'Esto puede funcionar'.

En mi opinión, cada poquito cuenta, porque si algo sigue vendiéndose todos los meses, podría seguir creciendo y finalmente llegar a más de US$1.000 por mes.

Así que primero comencé con ese negocio y luego me fusioné con Amazon Business. Y seguí probando con un montón de otras diferentes opciones de flujo de ingresos pasivos.

Después de un tiempo estaba ganando unos U$S4.000 o US$5.000 al mes. Luego documenté los procesos en los blogs para enseñar a la gente cómo hacerlo también.

¿Pudiste seguir haciendo esto mientras te fuiste de vacaciones por dos años?

En realidad quería ver si esto era algo que podía hacer para siempre. No eran realmente vacaciones. Estaba tratando de crear un nuevo estilo de vida para mantenerme con un ingreso pasivo y disfrutar de mi vida en el extranjero.

Pero regresé de los viajes porque seguir con ese estilo de vida no era tan satisfactorio para mí. Necesitaba pasar más tiempo aprendiendo habilidades para crear algo que generara más impacto.

Creo que debes descubrir qué es importante y asegurarte de que estás haciendo las cosas que amas y no persiguiendo solo el dinero.

Regresé y construí una marca sobre finanzas personales y cómo lograr ingresos pasivos. En estos últimos tres meses tuve en promedio de ingresos mensuales de alrededor de US$33.000.

Entonces, como que he crecido mucho, simplemente me enfoco en construir algo que me apasione y que genere impacto.

Es fácil decir eso cuando ya has hecho un millón...

Cuando regresé de viaje estaba lejos de llegar al millón. Pero comencé a trabajar en un empleo de tiempo completo con un salario de seis cifras mienrtas seguía con esos flujos de ingresos pasivos.

Empecé a invertir todo ese dinero en bienes raíces mientras que en los últimos años mi marca personal despegaba.

¿En qué momento llegaste a ese millón?

A principios del año pasado. Un día miré la hoja de cálculo de mi patrimonio neto y dije: 'Wow, finalmente llegué a ese punto'.

Y se sintió genial. Nunca pude imaginarlo. Cuando empecé estaba lejos de eso, pero esto crece exponencialmente. A medida que se crean múltiples ingresos, ahorras mucho y luego lo vuelves a invertir.

¿Cuál es el siguiente punto para mantenerte motivada? ¿Estás buscando el próximo millón?

Nunca tuve la marca del millón como meta. Estaba más interesada en el flujo de efectivo, como tener ingresos pasivos que equivalieran a X cantidad por mes. El millón simplemente sucedió.

Mi próximo objetivo, en lugar de centrarme en la cantidad de dinero, es hacer lo que amo. Trataré de mejorar (mi estrategia) en bienes raíces. Y seguiré construyendo el repositorio de contenido, los cursos y cosas que pueden ayudar a las personas en estas áreas.

Es fácil quemarse si estás constantemente concentrado en generar dinero y no buscas la satisfacción.

Todo lo que hago es para pasar tiempo con la familia y los amigos, tener experiencias y hacer cosas que se alinean conmigo en lugar de estar atrapada en algo.

Pienso que el tiempo es mucho más importante que el dinero. Entonces, los flujos de ingresos que creé se basan más en el tiempo y la libertad que generan.

¿Y qué piensan tus padres ahora?

Creo que están muy orgullosos de mí porque me dijeron que me enfocara en construir algo más grande y que generara un impacto. Y eso es lo que estoy haciendo.

