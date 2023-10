Círculo Informador: programa de beneficios y descuentos

La fortaleza de un periódico se fundamenta en la lealtad. Es una cualidad que va en dos direcciones: por un lado, el diario obligado siempre a brindar su mejor esfuerzo y dotar de veracidad y oportunidad cada uno de sus contenidos; mientras que los lectores le dan su confianza a un medio de comunicación sobre otro, en un mercado de alta competencia.

Para EL INFORMADOR este concepto de lealtad va más allá: se trata de una filosofía para dar a los lectores lo mejor que puede ofrecer el medio de comunicación y es bajo esta premisa de donde nace el programa Círculo Informador, una forma de manifestar agradecimiento a los suscriptores del diario por su confianza y su apoyo durante todos estos años.

Círculo Informador es un programa de beneficios y descuentos en diferentes establecimientos y giros de Guadalajara y Jalisco. Restaurantes, cafeterías, gimnasios, farmacias, joyerías, ferreterías, papelerías, pastelerías y tintorerías son sólo algunos de los servicios y giros donde se podrán encontrar múltiples ofertas y promociones.

“Lleva 13 años este programa de beneficios y la idea surge de un viaje a Argentina. Un periódico en Buenos Aires tiene un programa de lealtad similar y se trajo la idea para Guadalajara. Círculo Informador inicia con beneficios exclusivamente en cines; era una tarjeta que solamente era para beneficios y descuentos en cine y de ahí fue creciendo hasta abarcar diferentes tipos de establecimientos comerciales”, explicó Christopher Montes, coordinador del programa, quien afirma que en estos años se consolidó este proyecto y se transformó en el programa más robusto de descuentos en todo el estado.

Crecimiento digital

Destaca el hecho de que Círculo Informador no es una estructura estática, pues constantemente evoluciona para ofrecer a los suscriptores mejores experiencias.

Una de ellas es la migración de la tarjeta a una aplicación digital que ya está disponible para descargar de manera gratuita para Android e iOS.

“El tener esta aplicación nos dará acceso a muchas otras marcas que tengan venta digital o se podrán generar folios para venta en web. La aplicación permite un mayor control de los que realmente estén suscritos, que puedan disfrutar de los beneficios. Hay un sinnúmero de bondades que tiene la aplicación y que lanzamos hace un par de semanas”, agregó Montes.

Destacó que la aplicación es sumamente sencilla de usar y altamente intuitiva. Agrega que la tarjeta de Círculo Informador se mantiene vigente para quienes así lo prefieran.

Según explica el coordinador de este programa, se pretende generar un “círculo virtuoso” con el lector, pues por un lado él se beneficia con los programas de descuentos y la empresa obtiene la preferencia y la simpatía de los clientes. Se trata, asegura, de una herramienta para fortificar la lealtad con los suscriptores y se convierte en algo cada vez más grande.

El único requisito que se necesita para formar parte de Círculo Informador es contar con una suscripción al diario y a partir del tipo de suscripción, son diferentes los beneficios que pueden tener las personas. Entre los descuentos más buscados por los socios están los que ofrecen La Flor de Córdoba, McDonald’s, Tintorerías Dimar o Pastelería Neufeld.

“Ahora estamos invitando a los suscriptores para que descarguen la aplicación, navegar en ella y disfrutarla, ver todas las bondades que tiene, así como sus beneficios exclusivos. Se encuentra disponible para sistemas iOS y Android. No tiene ningún costo su descarga, solamente requiere la suscripción para iniciar la generación de códigos QR y obtener descuentos. Es sumamente sencilla e intuitiva para usar”.

LOS BENEFICIOS

Las principales categorías

Gastronomía: Incluye una larga lista de restaurantes que van desde comida rápida hasta cocina internacional, pasando por neverías, tiendas de postres y de negocios de snacks. Algunos de estos locales ofrecen más de una promoción a los clientes de Círculo Informador. Entre las empresas que participan se encuentra McDonald’s, Chai, Tokai, Sirloin Stockade, Vancouver Wings, El Rey del Aguachile, Popeyes, El Güero Alteño, Gambinos, Beirut, Hostería del Ángel, La Flor de Córdoba, Pollo Pepe, Café La Paloma, Café Colibrí y Pastelería Neufeld, entre muchos otros.

Estilo de vida: Una de las categorías favoritas de los usuarios de Círculo Informador, pues se incluyen todos los establecimientos que ofrecen productos y servicios para una vida más amena. Dicha categoría incluye hoteles como La Puerta Amacueca, Hotel Monteverde en Mazamitla, La Casa de Maty en Tapalpa; tiendas de juguetes, como Juguetega; joyerías como Macame; espacios deportivos como los clubs de golf Las Cañadas o Chula Vista; tiendas musicales como Mr. CD o tiendas de ropa y otros artículos como Suburbia, Chenson, Sporelli, Airman, Uniline o Sportico. También se ofrecen otros servicios con descuento o promociones como en autobaños o tiendas de artículos electrónicos.

Entretenimiento y cultura: Todo lo relacionado a la diversión e incluye ofertas para espectáculos en recintos como el Auditorio Telmex, Sede Stage o el Conjunto de Artes Escénicas Santander; todos considerados como escenarios de primer nivel. También incluyen la diversión familiar en Chuck E. Cheese, Complejo Balam, Selva Mágica, Mockocity o el Acuario Michin. No todo se limita al esparcimiento, pues también hay cursos y capacitaciones en espacios como Think-E; Brandhome o la Universidad de Medios Audiovisuales.

Hogar y servicios: Esta categoría incluye productos y servicios de primera necesidad para los hogares tapatíos, con descuentos en papelerías, ferreterías, tintorerías, talleres mecánicos, estacionamientos, llanteras o mueblerías. Entre los participantes se encuentran Álamo Muebles, Gasera Tatsa, Depósito El Valor, Llantas Neocsa, Estacionamiento Colón, Recinto Funeral Guadalupe, Muebles Artex, Grupo Azulejero Jones, Tintorerías Dimar, Autolavado Monraz, Papelería Cornejo o Ferretería Comercial Tlaquepaque.

Salud y belleza: Una amplia categoría que incluye servicios médicos, salones de belleza, barberías, gimnasios y también spas y centros para el bienestar. Existen promociones en espacios como Anytime Fitness, Ópticas Calpini, Rehabilit360, Samsa Estudio, Sports World, Laboratorios Chopo, Hospital Ninnus, laboratorios Mediclar, Farmacias Amigables y varios centros odontológicos. Círculo Informador puede ser un gran aliado para ayudar al bienestar de las personas.

Mejora constante

Con el paso de los años, Círculo Informador conformó una base de usuarios que se extiende cada vez más. No fue un proceso sencillo, por el contrario, dependió de un arduo trabajo para que cada vez más marcas se sumaran al proyecto, confiaran en ella y quisieran abonar con ofertas y descuentos. La expansión ha sido constante, pero también lo es el esfuerzo para conformar las sinergias con los comercios.

“Nosotros tenemos las mejores marcas de la ciudad, con beneficios, promociones y ofertas exclusivas que no tiene ningún otro programa. Por ejemplo, a lo mejor tú vas a un restaurante con otra tarjeta y no vas a encontrar los mismos beneficios y promociones que sí tendrías con Círculo Informador”, expresó el director comercial, Everardo Silva, quien mencionó que actualmente hay más de 180 marcas participando y cerca de mil establecimientos que ofrecen sus promociones. No hay ninguna otra tarjeta en la metrópoli con una oferta tan amplia.

Círculo Informador tiene un criterio importante para seleccionar a los afiliados: deben ser marcas de prestigio y con un alto compromiso de servicio con sus consumidores. El hecho de que se sumen al programa es muestra de dicho compromiso.

“Tenemos muy ubicados los hábitos de consumo de los usuarios de Círculo Informador y con base a ello buscamos las marcas que satisfagan esas necesidades; además, tenemos divididos los negocios en cinco grandes categorías: gastronomía, estilo de vida, hogar y servicios, salud y belleza y entretenimiento y cultura. En esas cinco categorías buscamos las marcas líderes, que cubran el perfil del lector de EL INFORMADOR y también buscamos que tengan buena cobertura. Estos son algunos de los detalles finos que atendemos en las marcas para después ofrecerlas al suscriptor”.

Agregó el directivo que constantemente se incorporan nuevas marcas al programa de beneficios. Mencionó que el mercado varía constantemente y ellos están al pendiente de las tendencias de consumo para sumar negocios a partir de lo que los consumidores están solicitando.

Apuntó que las ofertas que se ofrecen por medio de Círculo Informador no se limitan a un sólo segmento de la población, sino que hay descuentos enfocados a todos los sectores.

Silva remata que si bien el programa está enfocado a suscriptores del diario, muchas empresas se han acercado a Círculo Informador para otorgar estos beneficios como una prestación adicional a sus colaboradores.

Ricardo Peralta. Disfruta de los descuentos. EL INFORMADOR/A. Navarro

Ricardo peralta. Disfruta de los descuentos.

Ricardo Peralta es un destacado suscriptor de EL INFORMADOR desde el año 2017, año en que llegó a vivir a Zapopan desde su natal estado de Sonora luego de una oferta laboral.

Desde entonces, es suscriptor del periódico que cumple 106 años. “Nos dieron un beneficio a los que trabajábamos ahí donde yo era notificador y nos lo dieron por 6 meses en ese año, recibimos una cortesía en ese tiempo y cuando se me acabó eso, le seguí. Me gusta leer y me gusta EL INFORMADOR porque trae muchos artículos importantes… muchas notas interesantes”.

Peralta destaca cuáles son los beneficios que más usa con la tarjeta Círculo Informador: descuentos en restaurantes, ya que le gusta acudir a comer. “Voy a varios restaurantes que veo en el periódico donde hay promociones del 10, 15, 20% y la verdad lo que alcance a ahorrar uno es ganancia y pues a donde voy me gusta la comida y aparte, enseño mi tarjeta Círculo Informador y me hacen el descuento”.