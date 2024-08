Hay una promoción especial que tiene Cinemex para los amantes del cine en México. Boletos a tan solo $28 pesos durante un periodo limitado. La temporada de ofertas lleva el nombre de "Cinemex Manía", a continuación te decimos cómo puedes aprovecharla.

A través de un tuit publicado en el perfil oficial de la cadena de cines, Cinemex anunció esta gran temporada de ofertas. La Cinemex Manía será válida del 5 al 28 de agosto del 2024. La oferta será se $28 pesos para boletos tradicional, premium, dolby y 4d. Además, los boletos de Imax, Market y Platino se encontrarán en $68 pesos.

Para hacer válida la promoción, deberás comprar tus boletos para funciones antes de las 3 pm . La única restricción es que no aplica para Seventeen Tour "Follow" again to cinemas, sin embargo, cualquier otra película que sea proyectada antes de la hora mencionada podrá aplicar para este imperdible descuento.

Por ello, resulta una gran idea para aprovechar los últimos días de vacaciones de verano, al ser una opción de entretenimiento y recreación muy amable con el bolsillo. Tómalo en cuenta y… ¡corre por tus boletos!

