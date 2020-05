Cierran mil 700 restaurantes ante crisis; urgen a cambios para la reactivación

La contingencia sanitaria provoca el cierre de 5% de los 34 mil 700 restaurantes en el Estado: unos mil 700, estima Aldo de Anda, titular de la Canirac en Jalisco.

Dice que ya que pase la pandemia podrían cerrar hasta cinco mil unidades económicas en el Estado. Lo anterior, considerando las estimaciones de la Canirac nacional, que prevé una afectación de 15% del casi medio millón de restaurantes en el país (75 mil bajarían la cortina).

Los restaurantes de Jalisco emplean a 1.2 millones (357 mil son empleos directos). Y si la crisis se prolonga, casi la mitad podría perder su trabajo.

Por eso piden al Estado modificar las restricciones para incrementar la afluencia. La Canirac anunció la campaña “Salvemos empleos”, que insiste en consumir lo local y sumarse a iniciativas que ayuden al gremio.

Piden restauranteros cambios en las reglas para recuperarse de la crisis

Tras ver afectadas sus ventas hasta en 70% por la contingencia sanitaria, el restaurante Bajo Fondo, ubicado en Ciudad Granja, en Zapopan, decidió apostarle a las promociones a través de las plataformas digitales. Por ejemplo, descuentos de 10% en los pedidos por medio de una aplicación, así como envío gratis, y de 20% para el personal médico. “Poco a poco viene aumentando el envío, pero hay poco”, comenta el propietario Manuel Lazos, que comenzó a operar apenas en septiembre pasado.

Para evitar más afectaciones hizo negociaciones con los proveedores y el arrendatario del lugar. Luego se registró en la iniciativa “Ayuda a un restaurante” de una empresa cervecera, que le permitió una “inyección” de 20 mil pesos.

En las últimas semanas, los restauranteros en Jalisco se las han ingeniado para mantenerse a flote. Por eso se han lanzado algunas iniciativas como “Aquí nadie truena” y “Salvemos empleos”. Y se han habilitado algunos sitios como www.colegasrestauranteros.com o www.holacoronavirus.com.mx en donde se puede consultar la información de los establecimientos.

Aunque siguen funcionando por ser considerados como negocios esenciales, sus ventas han bajado y las acciones implementadas sólo les han permitido estirar el tiempo de vida, reconoce Aldo de Anda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco.

Explica que el sector tiene claro que una forma de sobrevivir ante esta pandemia es aplicando las promociones. “La economía de muchos de nuestros comensales y clientes no está tan bien… y nosotros tenemos que sacrificar de alguna manera el tema del precio, pero buscando generar venta y flujo”.

Advierte que los restaurantes ya están al límite. “Hay estudios en donde un restaurante, de manera natural, no puede sobrevivir cerrado más de cinco semanas. En Jalisco no estuvimos cerrados al 100%, pero con todas las restricciones, lo que nos marcan también los estudios es que no podemos sobrevivir más de dos meses en las actuales condiciones”.

Acentúa que esa fecha se cumple entre el 15 y 17 mayo, por lo que esperan que los establecimientos puedan regresar a sus actividades con cambios en algunas medidas, que sean menos rígidas para mejorar las ventas, como la ampliación en el horario y modificar el número de comensales permitidos, entre otros.

Para evitar cierres, restauranteros solicitaron el apoyo del Gobierno estatal para pagar las rentas de los inmuebles durante la crisis sanitaria, pero fue rechazada la petición. EL INFORMADOR/E. Barrera

¿Qué solicitan?

La industria restaurantera espera que en las próximas semanas las medidas de restricción que les han sido impuestas por la contingencia se puedan modificar para permitir una mejora en las ventas, destaca Aldo de Anda, presidente de la Canirac en Jalisco.

“Es importante disciplinarnos en estos días que quedan como una probable fecha de activación económica de algunos sectores, de la mano de algunas restricciones. Los restaurantes estamos listos para la reactivación (a partir del 18 de mayo), con diferentes restricciones, principalmente en temas de salud muy estrictos, pero a lo mejor también en temas económicos… un poco más laxos”.

Una de las medidas en la que esperan cambios es en el horario de operación. “La restricción del horario es hasta las 22:00 horas. Lo que estamos solicitando es que se pueda ampliar”.

Además, solicitan modificar el número máximo de comensales por mesa, que actualmente es de cuatro. “Hay ocasiones en que, en un solo vehículo, vienen cinco o seis personas. Llegan al restaurante y nosotros les decimos que no pueden estar más que cuatro sentados. Entonces se tienen que sentar separados, siendo bastante ilógico para nuestros clientes. Estamos pidiendo el poder subir a cinco o hasta seis comensales por mesa”.

“Hay ocasiones en que, en un solo vehículo, vienen cinco o seis personas. Llegan al restaurante y nosotros les decimos que no pueden estar más que cuatro sentados. Entonces se tienen que sentar separados, siendo bastante ilógico para nuestros clientes. Estamos pidiendo el poder subir a cinco o hasta seis comensales por mesa”. Otra de las restricciones es que no puede haber más de 50 personas en un restaurante. “Hay negocios en que 50 personas se ve como si hubiera 10. Son restaurantes muy grandes, por lo que pedimos que en lugar de 50 sea una restricción de 50% en todos los casos”; es decir, si una taquería tiene 10 mesas, que trabaje con cinco. Si un restaurante tiene 25 mesas, que trabaje con 12.

es decir, si una taquería tiene 10 mesas, que trabaje con cinco. Si un restaurante tiene 25 mesas, que trabaje con 12. De Anda asegura que hay una buena recepción por parte de las autoridades estatales y municipales. “Esperaríamos tener buenas noticias. Los restaurantes somos esenciales. Se nos ha permitido trabajar con todas estas restricciones y sólo esperaríamos cambiar algunas, mínimo en los primeros días o las primeras semanas”.

Subraya que es importante que no se detone el número de contagios del coronavirus; de lo contrario, tendrán que cerrar de nuevo. “Los restaurantes estamos haciendo nuestro trabajo, nos queda muy claro: estamos cumpliendo con las restricciones”.

Aclara que los establecimientos ya cumplen con algunas medidas, como el uso de cubrebocas, guantes, sanitización y gel antibacterial.

Descartan apoyos para las rentas

Pese a que los restauranteros habían solicitado apoyos para el pago de rentas de los establecimientos, las cuales van de los 40 mil hasta los 300 mil pesos mensuales, el presidente de la Canirac responde que esta ayuda ya fue descartada por parte de las autoridades. “Se está planteando cuánto dinero hay para conocer si se puede destinar para otro tipo de apoyo. El tema de que el Gobierno del Estado genere el apoyo para la renta de los negocios prácticamente se quitó de la mesa porque no sólo somos el gremio restaurantero, son todas las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Explica que se les aclaró que no hay dinero que ajuste, pero se revisan algunas medidas para apoyarlos. Además, hay negocios que podrían verse favorecidos con la bolsa que se anunció para otorgar créditos a las micro y pequeñas empresas. “Todavía hay dinero de esa bolsa. Muchas empresas no han cumplido con los requisitos mínimos”.

Aldo de Anda declara que una opción para aminorar el impacto del pago de la renta es iniciar con mesas de negociación entre el arrendador y arrendatario. Que exista un mediador para que ponga las cosas claras sobre la mesa.

Cierres y bajas ventas son los factores comunes en este sector. EL INFORMADOR/E. Barrera

TELÓN DE FONDO

Hay déficit presupuestal

Tras realizar un análisis de las finanzas a través de la mesa ampliada de Reactivación Económica que implementó el Gobierno del Estado, el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, informó que existe un déficit presupuestal por cinco mil 083 millones de pesos para este año.

Detalló que tres mil millones de pesos se destinarán para atender la contingencia por COVID-19, mil 263 millones por la caída de los ingresos estatales y 820 millones por la disminución de los recursos federales.

Entre las medidas para atender este déficit, las autoridades propusieron una reestructuración presupuestal con austeridad y eficiencia del gasto público. Consiste en un recorte de dos mil millones de pesos que contempla: reducciones a los servicios personales, al gasto corriente, a las asignaciones especiales y de asignaciones en programas.

Además, la propuesta de disminución del gasto se amplió a otros Poderes públicos y órganos constitucionales. Y se planteó establecer el Programa de Donación Voluntaria de Salario de los Trabajadores como medida de austeridad.

De igual forma se hará una revisión del Programa de Inversión Pública para liberar recursos susceptibles de ser canalizados a las necesidades de gasto. Esta disminución permitiría contar con tres mil 600 millones.

CLAVES

Las iniciativas

Movimiento. El mes pasado, un grupo de restauranteros puso en marcha el movimiento “Aquí nadie truena”, con el fin de que la ciudadanía apoye con sus ventas a todo tipo de negocios.

Ayuda. Álvaro Aguilar, dueño de la franquicia de hamburguesas, informa que a la fecha se han impreso más de cuatro mil lonas en Guadalajara. “Se han regalado cartulinas, hojas y servilletas con el #Aquínadietruena para recordarle a la sociedad que, con la ayuda de ellos, nadie truena”.

Impacto. El movimiento “es como una luz de esperanza. Detuvo drásticamente la caída de las ventas, pero no es suficiente. Necesitamos comprar más y dar más propina”.

Donativos. El pasado viernes lanzaron un nuevo video sobre el movimiento: “Aquí nadie pasa hambre”. A través de éste se pretende lograr un círculo virtuoso. “Si compras de más, reactivas los negocios y das alimento a las personas que no lo tienen. Es invitar a la población a donar”.

Recolección. Los alimentos se están recolectando desde hace un mes por medio del restaurante Ostería 10, de martes a domingo, de las 13:00 a las 22:00 horas. No se reciben donativos en efectivo. “Se busca que la sociedad reaccione, que cuando visite el supermercado o la tiendita compre algo de más. Creo que a veces queremos ser donadores perfectos; es decir, comprar mucho. Con una lata de atún, un litro de leche o un kilo de frijol es más que suficiente porque multiplicando vamos a ayudar a todas esas personas que hoy no tienen trabajo”.

Alternativas. La gente también puede hacer donativos directamente al Banco de Alimentos o al Gobierno de Jalisco.

Participación. El empresario considera que la ayuda brindada hasta el momento no es suficiente. “Al día de hoy vemos una sociedad dormida, vemos una sociedad que se siente bien nada más por el hecho de estar en casa, pero que no reacciona ante las personas que no se pueden quedar en casa y que están luchando día con día para sobrevivir”.

El gremio restaurantero ha lanzado iniciativas de apoyo mutuo como “Aquí nadie truena” y “Salvemos empleos”. EL INFORAMDOR/E. Barrera

Apoyan con despensas a los meseros

Más de un centenar de meseros afectados por la crisis sanitaria y económica del COVID-19 recibieron ayer despensas del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Guadalajara.

La mayoría de los meseros ganaba entre mil y mil 500 pesos por semana, más propinas, pero desde que se activó la alerta sanitaria se quedaron sin ingresos, ya que sus centros de trabajo (restaurantes, hoteles, bares, cantinas y salones de eventos) fueron cerrados. Por este motivo, el sindicato decidió apoyarlos.

José Miguel Leonardo Cisneros, secretario general, explicó que se entregarán 150 despensas diarias en los próximos cuatro días hasta agotar las 600 que se pretenden entregar.

“Hoy (ayer) se citaron nada más a 150 meseros para evitar aglomeraciones… se estarán entregando cada día 150 despensas”.

Las despensas son entregadas en las oficinas del gremio (Contreras Medellín 444, esquina con Manuel Acuña) a los meseros que previamente se inscribieron en el programa. “El objetivo del proyecto ‘Servidores Públicos Solidarios’ es apoyar con una despensa quincenal al gremio de meseros, siendo éste uno de los sectores de la población que más resiente los efectos colaterales de la pandemia del coronavirus, ya que sus ingresos económicos dependen en 79% de las propinas que reciben en sus áreas de trabajo que hoy permanecen cerradas”.

La entrega de las despensas se realizó atendiendo los protocolos de seguridad sanitaria para evitar contagios.

