La cadena estadounidense de comida rápida Carl's Jr celabra la apertura de su sucursal número 400 en México con una promoción que no te puedes perder. 2x1 en la icónica Western Bacon Cheese Burger Individual , sabor insignia de la hamburguesería.

La promoción se podrá hacer válida para comer en el lugar, para llevar y a través del drive thru, exclusivamente para este producto. Solo incluye productos individuales, por lo que no aplica en combos. Sin embargo, no hay un límite de compra. La promoción no es válida con otras ofertas o promociones. Así mismo, no aplicará en restaurantes dentro de aeropuertos.

En la página oficial del restaurante se advierte que la promoción solo se podrá hacer válida el día de hoy en restaurantes participantes, aunque no incluyó el listado, por lo que habrá que preguntar en la sucursal que se ajuste a tus traslados.

Los Carl's Jr tienen un horario de 8 de la mañana a 11 de la noche. Por lo que lo mejor es que vayas haciendo fila, pues muchos fanáticos del sabor buscan aprovechar esta gran promoción. La modalidad de compra no podrá realizarse a través de aplicaciones de envío.

¡Si, hoy llegó el día! Estamos celebrando 400 restaurantes en México con 2x1 en Western Bacon Cheeseburger®, ¡Gracias por ser un Carl’slover!

¿Qué contiene la Western Bacon Cheese Burger Individual?

La icónica Western Bacon Cheese Burger es una hamburguesa de carne de vacuno, tocino, queso cheddar, aros de cebolla y la receta propia de la salsa BBQ. La carne es cocinada a la parrilla para dar el característico sabor de la empresa.

Aunque el precio puede variar, la Western Bacon Cheese Burger suele venderse en $125 pesos en la versión individual.

¿Cuándo llegó Carl's Jr a México?

La cadena estadounidense abrió su primera sucursal en nuestro país en 1991. 33 años después, con un alcance en 29 estados, Carl's Jr cuenta con 400 sucursales en México.

