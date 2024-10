El uso de cajeros nos facilita muchas cosas de nuestra vida diaria, como realizar pagos de servicio, depósitos a otras cuentas, pagar nuestra tarjeta de crédito o retirar algún dinero que necesitamos, sin embargo, hay una serie de medidas que podemos tomar como prevención.

¿Qué medidas de seguridad tomar al utilizar un cajero automático?

Iluminación

A lo largo de la ciudad hay muchos cajeros, sin embargo unos suelen estar poco iluminados y en un lugar aislado, si ese es el caso, te recomendamos optar por algún otro cajero cerca.

Personas desconocidas

Si el cajero llega a presentar fallas cancela la operación y realízala en algún otro, no aceptes ayuda de gente desconocida ni que te distraigan al momento de realizar tus movimientos. Si por alguna razón necesitas ayuda y está un colaborador del banco, verifica que porte correctamente un gafete de identificación y no brindes información sensible.

Contar tu dinero

Si sueles usar el cajero para realizar pagos o depósitos te recomendamos contar el dinero con anterioridad y una vez llegando al cajero solamente sacar el dinero y depositarlo, si lo cuentas en la fila o al momento de llegar puedes distraerte de tu alrededor.

Ranuras

Antes de ingresar tu tarjeta o dinero al cajero, revisa que no tenga objetos extraños sobrepuestos.

Confidencialidad

No proporciones tu NIP o CVV a nadie, así como tus datos personales, esta información es confidencial y no la debes compartir.

Terminar la operación

Muchas veces vamos con prisa al cajero, pero siempre hay que asegurarnos al momento de retirarnos del cajero que se nos indique en la pantalla que la operación ha finalizado y retirar correctamente nuestra tarjeta.

Tomar estas medidas es una manera de prevenir cualquier incidente en los cajeros automáticos, te invitamos a seguirlos para tu mayor seguridad.

Medidas de prevención al usar el cajero automático. SUN / ARCHIVO

HS