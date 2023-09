Café Chai, 20 años de servir a Guadalajara

El gusto por la industria restaurantera y la pasión por el café llevaron a Antonio Orozco González y Mónica Escoto a crear un nuevo concepto de restaurante en la ciudad hace 20 años.

En el 2003 crearon el Café Chai, una cadena de cafeterías que se distingue por presentar una oferta diferente en Guadalajara, que combinara alimentos de calidad, con precios accesibles, en un entorno agradable y fresco.

“Alguna vez había tenido un restaurante, pero la idea salió porque teníamos una buena ubicación que nos gustaba para hacer un proyecto diferente, estábamos con la idea de qué hacer ahí porque es una casa antigua muy bonita”, recordó Antonio Orozco, abogado de profesión.

Fue de esa manera que la primera sucursal se abrió en avenida Vallarta casi esquina con Chapultepec, la cual pronto se posicionó en el gusto de los consumidores.

El proyecto resultó, la calidad del café, de los platillos, los precios y el lugar lo hicieron diferente.

“Antes era muy difícil encontrar en Guadalajara un buen café donde te sirvieran un buen expreso, no había marcas internacionales que llegaran a cambiar el mercado y como que llegamos con una propuesta nueva que no existía en ese entonces”, comentó Antonio Orozco.

Actualmente cuentan con 14 sucursales de Café Chai en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras ciudades como Puerto Vallarta y Morelia.

“Morelia tiene como ocho años, funciona muy bien, Puerto Vallarta no es la mejor, pero ahí seguimos porque abrimos en tiempo de pandemia y empezó siendo una sucursal difícil”, admitió.

Resisten a la pandemia

Aunque Guadalajara es una ciudad donde abren y cierran muchos restaurantes, Café Chai ha sobrevivido gracias a su concepto.

“Desde un inicio vimos una buena opción, creo que siempre hemos dado una buena calidad en lo que ofrecemos y con precios justos, es una combinación entre los espacios bonitos y lo que ofrecemos, eso nos ha ayudado a sobrevivir”, aseguró Antonio Orozco.

Antonio Orozco reconoce que una de las claves del éxito de este negocio ha sido el equipo humano con el que cuentan, ya que hay muchos colaboradores están desde un inició, además de seguir innovando y ofreciendo platillos de calidad y a precios accesibles. Actualmente cuentan con más de 600 trabajadores en sus diferentes áreas y sucursales.

Sin embargo no todo ha sido “miel sobre hojuelas”, ya que durante la pandemia tuvieron que cerrar algunas sucursales y frenar sus planes de expansión.

“La pandemia para todo restaurantero fue una época muy complicada, nos tuvimos que apretar el cinturón, cerramos sucursales y también tuvimos ajustarnos organizacionalmente muy fuerte, hicimos recortes, fue una reorganización estructural”, recordó.

Cuando inició la pandemia la compañía tenía 900 trabajadores.

“Nos dejó un aprendizaje, que tienes que hacer más eficiente, hacer más con menos gente”, explicó.

Los planes en el corto y mediano plazo es seguir creciendo, ya que debido a la pandemia del COVID-19 los planes de expansión se frenaron, pero esperan abrir por lo menos dos sucursales el próximo año.

“Creo que ha sido muy complicado porque ha cambiado mucho, todos estamos batallando en conseguir personal y estamos sufriendo porque no estamos completos, y el otro tema ha sido la inflación que han registrado incremento de precios”, concluyó.

Sucursales

Chai Américas

Chai Centro

Chai Plaza Patria

Chai Ex Convento

Chai Plaza del Sol

Chai Morelia

Chai Plaza Galerías

Chai Plaza D’Lucca

Chai Espacio Galerías

Chai Vallarta

“Doña Mago” y “Chava” están desde el inicio de Café Chai. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Reconocen trayectoria de trabajadores

En el evento por el 20 Aniversario de Café Chai se entregaron reconocimientos a los empleados con más antigüedad en la empresa.

Margarita Perales “Doña Mago” y Salvador Trejo “Chava” recibieron un premio de 20 mil pesos cada uno por permanecer 20 años en esta cadena tapatía.

Margarita Perales Salcedo, mejor conocida como “Doña Mago” recordó que fue en el 2003 cuando ingresó a la empresa en la cocina.

“Siempre me ha gustado, desde que comencé a trabajar aquí. Ahorita estoy en producción y me encargo de preparar lo del buffet y cosas que hacen falta, el sábado y domingo hago quesadillas para el buffet”, explicó.

Margarita Perales comentó que el Café Chai es como su casa, ya que tiene muchos años laborando y aquí se piensa jubilar.

“Nunca me ha gustado andar rodando de trabajo en trabajo, tengo 28 años activa, de esos 20 aquí, para el año que entra si Dios quiere me jubilo”, añadió.

Salvador Trejo “Chava”, mesero del Café Chai de Plaza Patria, dijo que este reconocimiento significa un estímulo porque ha dedicado 20 años de su vida a esta empresa.

“El Chai me ha dado muchas satisfacciones, he conocido mucha gente buena, me han tratado muy bien”, comentó.

Resaltó que cuando se creó este nuevo concepto de Café Chai comenzó a expandirse por la ciudad, y en varias cafeterías ya vendían paninis, pizza, delis, ensaladas con el concepto de terraza.

“Fue algo innovador y bonito, era un concepto nuevo y luego fue copiado por todo mundo, todo mundo quería vender lo mismo”.

Agregó que también lo han impulsado para tener otros cargos, pero es más feliz siendo mesero.

“Entré de capitán y como persona de confianza, pero no me gusta los cargos porque no me gusta responder por otras personas, prefiero mi tranquilidad”, añadió Salvador Trejo.

Salvador Trejo inició en la sucursal de avenida Vallarta, luego se cambió a la de avenida México y actualmente en Patria.

“Siempre me han dado un trato bien bonito, me han querido mucho y creo que no pude haber tenido un mejor trabajo”, aseguró.

Recordó que durante la pandemia del COVID-19 tuvieron que descansar y luego volvieron.

“Algunos ya no quisieron porque tenían que recortar días, unos íbamos a trabajar unos días, otros en otros días, y a lo mejor a otros ya no les convenía y se fueron, cada quien vio por su lado y algunos se fueron”, recordó.

Los trabajadores también reconocieron que en esta empresa siempre han recibido sus pagos de manera puntal, prestaciones y apoyos.