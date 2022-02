Caen en la informalidad 317 al día en Jalisco

Hasta la segunda semana de diciembre del año pasado, Luis tenía un empleo formal en el área de limpieza de una empresa en Guadalajara. Sin embargo, fue despedido debido a la crisis económica que generó la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Como no quiso quedarse sin ganar dinero para su esposa y su hija de ocho años, con quienes vive en un hotel de la Central Vieja, decidió tomar el papel crepé que tenía guardado y hacer rosas que vende en cinco pesos.

Comenzó a ofrecerlas en Santa Fe, en Tlajomulco, pero después se movió a la zona de San Juan de Dios, en donde le fue mejor. Espera que esto sea pasajero y encontrar pronto un trabajo con todas las prestaciones.

Así como Luis, el año anterior se sumaron al sector informal 116 mil 23 trabajadores jaliscienses, un promedio de 317 al día, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La incorporación a la informalidad casi duplicó a los puestos formales creados en 2021. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron 69 mil 632.

La encuesta muestra que en la Entidad alrededor de 47 de cada 100 personas ocupadas laboran en la informalidad, principalmente en tianguis o mercados; es decir, no tienen seguridad social. En esa condición están más de 1.8 millones de trabajadores a nivel estatal.

En el desagregado de las 39 principales ciudades del país, Guadalajara registra un incremento de la tasa de informalidad, que subió 0.9% en 2021. Las urbes con mayores niveles fueron Tlaxcala, Acapulco, Oaxaca, Cuernavaca y Tapachula.

Por el contrario, los niveles más bajos se registraron en Saltillo, Ciudad Juárez, Chihuahua y Monterrey, que es donde hay trabajadores con mayores porcentajes de formalidad o registrados ante el IMSS.

En otra medición, Guadalajara figura en el décimo cuarto lugar en tasa de ocupación, por detrás de ciudades como Reynosa, Mexicali, Acapulco, Ciudad Juárez, Tijuana y Mérida, que ocuparon las primeras posiciones.

Alejandro es uno de los más de 116 mil jaliscienses que se sumaron a la informalidad en 2021. EL INFORMADOR/A. Camacho

Alejandro tiene empleo informal para solventar sus estudios

Tras perder su trabajo formal en una empresa, Alejandro está a punto de cumplir un año como repartidor de comida por medio de una aplicación.

Contó que esa fue la alternativa que encontró para ocuparse luego de perder su empleo en una empresa. Aunque no tiene seguridad social ni prestaciones, comentó que su trabajo le permite tener un ingreso, y le da tiempo para otras “chambas”, como en un taller de bicicletas.

Además de pedalear por las calles del Centro Histórico para llevar comida, el joven dijo que estudia la carrera de administración. “En la empresa sí tenía seguro, prestaciones y afore. Me animé a hacer esto y sinceramente no está tan mal. Obviamente es un trabajo que depende de las horas que le dediques para generar. Aquí no tengo un patrón, yo decido el tiempo que le dedico también según la necesidad. A la escuela voy de 7 a 11 de la mañana y ya me vengo acá para empezar a trabajar”, platicó. Consideró que su trabajo como repartidor será temporal, en lo que termina la carrera.

Alejandro es uno de los 116 mil jaliscienses que el año pasado se sumaron a la informalidad laboral, según la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.