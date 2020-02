Cae la colocación de créditos para automóviles 

A la par del comportamiento en la venta de autos, el financiamiento automotriz disminuyó 7% en 2019, al colocarse 902 mil 026 créditos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Las financieras de las automotrices colocaron 527 mil 339 créditos, equivalente a 66% del mercado, mientras que la banca otorgó 234 mil 070, quedándose con 29% de los clientes. El autofinanciamiento colocó 29 mil 414 préstamos, equivalente a 4% de participación.

El reporte de la AMDA destacó que mientras el crédito para adquirir autos nuevos disminuyó 9.2%, el financiamiento para las unidades seminuevas se incrementó hasta 14 por ciento.

De las financieras, Hyundai Finance aumentó 7% la colocación de crédito, con 29 mil 379 vehículos nuevos y dos mil 244 seminuevos.Toyota Financial Services elevó 3% su colocación de crédito, al financiar 53 mil 125 autos nuevos y cinco mil 553 seminuevos.

El resto de las financieras automotrices redujo su colocación crediticia: Fiat Chrysler Financial, con 30% menos; Ford Credit, 25.5%; GM Financial, 14.7%; NR Finance, 12%, y Volkswagen Financial Services, 8.8 por ciento.

En el caso de los bancos destaca Santander con un incremento de 142% en la colocación de crédito automotriz, con tres mil 142 unidades nuevas y 141 seminuevas.

Los principales plazos a los que se colocaron los créditos fueron a 60, 48, 36 y 72 meses, con 76% del total de las ventas de autos nuevos, de acuerdo con el reporte.

