COVID-19 impulsa la demanda de bicis, caminadoras y escaladoras en casa

El paro de operaciones de gimnasios y clubes de entrenamiento –que ya va para casi tres meses– obligó a los amantes del ejercicio a rentar y comprar caminadoras, escaladoras, bicicletas fijas, elípticas y aparatos de pesas, lo que permitió a los vendedores de equipos ‘mudar’ su negocio a las salas de sus clientes, a fin de obtener una fuente de ingresos.

Empresas que rentan y venden aparatos para gimnasios como Sports Solutions, IDM, Tecnoservicio o gimnasios como Centro Qi y Rebel Cycle Club que, hasta antes del Covid-19, obtenían el 100 por ciento de sus ingresos de la comercialización de equipos en clubes o con clases bajo membresía, ahora lograron recuperar hasta 40 por ciento de sus ingresos al colocar sus accesorios entre particulares.

“Nuestros canales se apagaron al 100 por ciento, y ahora con las casas nos habremos recuperado un 30 a 40 por ciento de lo que generábamos”, dijo Juan Pablo Cruz, gerente comercial de Sports Solutions.

En marzo, Sports Solutions comenzó a vender tapetes y mancuernas, las cuales ‘volaron’ en los primeros tres días, después el tema en boga fue la renta o incluso venta de bicicletas, principalmente.

Ante la incertidumbre por la reapertura de gimnasios, la pyme Tecnoservicio dirigida por Salvador García, comenzó a vender en las primeras semanas de la pandemia sus caminadoras entre usuarios privados.

Las empresas reportan que fue a partir de abril, con la declaratoria de emergencia sanitaria, que las preguntas y pedidos por equipos de entrenamiento en renta comenzaron a despuntar.

“Desde que declararon la emergencia sanitaria se disparó, y de ahí no paró. El 80 por ciento de personas que nos pide equipos son los que hacían ejercicio normalmente, y el 20 por ciento restante que necesitaban hacer algo, porque al estar todos encerrados estamos come y come”, comentó Marcos Cohen, director de Impulsora Mexicana del Deporte (IMD).

Evitan despidos con renta de equipo

Los gimnasios de barrio como Centro Qi y Rebel Cycle Club encontraron una forma de poder mantener sus ingresos en la renta de los equipos y sesiones de entrenamiento en video, con montos que van de los 700 a los 3 mil 560 pesos mensuales.

“Se ha rescatado a 15 instructores y a toda la plantilla que son 80 personas, se les está pagando el mínimo, pero no se ha recortado a nadie. Lo que más nos piden son bici con sus clases, además de yoga y entrenamiento funcional”, dijo Mónico Medina, coordinador de Centro Qi.

Lamentó que de las 20 bicicletas que tienen en renta les han devuelto tres, esto debido a que las personas vieron un recorte en su presupuesto.

“Mi intención fue mantener condición física y no dejar de hacer lo que me gustaba, desde el año pasado hago Indoor Cycling y pregunté por la renta de los equipos, me la trajeron desde abril y ahora los domingos por Whatsapp nos mandan las rutinas con la música”, relató Ana, una usuaria de Rebel Cycle Club.

Crece demanda en Mercado Libre, Coppel y Liverpool

Cadenas comerciales informaron que, a las compras desesperadas por cubrebocas, les siguió la demanda de equipos fitness. Mercado Libre afirmó que sus ventas de bandas elásticas y cuerdas para saltar se triplicaron.

En tanto que, las caminadoras, bicicletas, tapetes y mancuernas también ocuparon los principales clics para Coppel y Liverpool.

“En los últimos tres meses que ha transcurrido la emergencia sanitaria en México hemos notado un incremento aproximado de 60 por ciento en la demanda de artículos deportivos”, informó Coppel.

Por su parte, Liverpool aprende una nueva faceta de los consumidores, ya que ahora las ventas deportivas se concentraron en abril y mayo. “Los meses de abril y mayo han sido muy importantes en la venta de artículos para hacer deporte en el hogar. En lo que se refiere a aparatos grandes para hacer ejercicio hemos logrado crecimientos en estos dos meses de 22 por ciento (anual)”, informó José Rafael Jiménez, director de deportes de Liverpool.