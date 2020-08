COVID-19 afecta la venta de vivienda; ven caída de hasta 38% este año

En el segundo trimestre, la venta de vivienda en las principales ciudades del país se ha visto afectada por la pérdida de empleos y el impacto económico desatado por COVID-19, lo que obligó a las familias a seguir rentando e incluso a negociar con los propietarios de los inmuebles descuentos, diferimientos o quitas en sus mensualidades.

Para el cierre de este año se prevé una caída en promedio de 38 por ciento en venta de vivienda, aunque la residencial plus y vacacional finalizarán el 2020 con un desplome de 60 por ciento en venta, mientras que las unidades medias, económicas, populares y tradicionales enfrentarán bajas de entre 40 y 20 por ciento, según estimaciones de Softec.

Analistas consultados por El Financiero explicaron que el impacto en la venta de casas nuevas se diversificó, en donde la vivienda de tipo media y residencial, con valor de más de 500 mil pesos hasta 1 o 2 millones de pesos, son las más afectadas.

Jesús Orozco, director general de Tinsa México, agregó que la pandemia ocasionó un choque por la caída en la confianza del consumidor y la pérdida de empleos, sin embargo, el mercado se ha logrado mantener debido al apoyo de la banca y las desarrolladoras para continuar con la venta de casas.

“La banca está contraatacando ese efecto bajando las tasas, dando facilidades; los desarrolladores, si bien no están haciendo descuentos, hemos notado bajas de valor en la vivienda, algunos casos muy específicos, ha habido reducciones del 5 o 7 por ciento”, dijo en entrevista.

Agregó que algunas desarrolladoras dan incluso algunas facilidades como enganches diferidos, en casos específicos hasta devolución de dinero sin compromiso por la venta, sobre todo a personas que no están en posición de riesgo ante la emergencia para adquirir una vivienda.

“La oferta ha tenido problemas, los desarrolladores han sido muy cautos, al igual que los bancos; la pandemia lo que hizo fue agravar el tema de la oferta porque simplemente paramos toda la actividad durante el segundo trimestre”, afirmó Eduardo Torres, director ejecutivo de la consultora ai360.

En el caso del arrendamiento, quienes pasan por un momento difícil son los pequeños propietarios de inmuebles en entidades como la Ciudad de México, Guadalajara, el Estado de México, Puebla y Monterrey, al tener que diferir el pago de rentas o bajar sus precios, ante la posibilidad de perder a inquilinos y sus ingresos.

Tal es el caso de Elizabeth Mendiola López, propietaria de un inmueble en renta en la alcaldía de Azcapotzalco, quien perdió su empleo y depende completamente de sus ingresos de arrendamiento para subsistir y mantener el departamento.

En entrevista, comentó que, si bien no ha tenido problemas para continuar con sus inquilinos, sí optó por otorgar apoyos ante la emergencia.

“Mis inquilinos son médicos que trabajan en La Raza y no he tenido problemas, lo único que he hecho fue condonar el mantenimiento del condominio, en el caso de mis papás –propietarios de tres viviendas en Naucalpan– es que se ha ido la gente, pero quedando a deber dinero”, dijo.

Martha Vidaure, dueña de dos propiedades en Apaseo El Alto, Guanajuato y Los Reyes La Paz, en el Estado de México, señaló que además de la pandemia, el tema de regular las rentas vendría a perjudicar su principal fuente de ingresos, por lo que piden mayor certeza y formalidad para apoyar a los pequeños arrendatarios.

“En primer plano sería hacer un contrato más formal ante un notario para también ampararnos, y acoplarnos al nivel económico de las personas (por la pandemia) para poder bajar un poco las rentas, pero que tampoco nos afecte”, mencionó.

De acuerdo con Homie, al menos la mitad de los arrendamientos que existen sólo en CDMX y área metropolitana, no cuentan con un contrato formal, lo que deja a miles de personas desprotegidas ante una posible ola de desalojos.

“A nadie le interesa tener su casa desocupada si la está rentando, es mucho más fácil llegar a un acuerdo con tu inquilino y poder hacer un ajuste temporal en el precio de la renta o incluso algunos meses sin pago de renta”, dijo al respecto Eduardo Torres.

La mezcla de la casa-oficina

Con la pandemia aumentó el número de búsquedas de casa con amenidades o espacios como oficinas, gimnasios, alberca o jardín, ante los cambios de hábitos, trabajo y habitabilidad en las casas. Según datos de Inmuebles24 y Vivanuncios, las nuevas generaciones lideran la búsqueda de este tipo de casas en los últimos meses de forma online.

“Estamos en un momento histórico en el que el concepto de hogar también ha evolucionado, es posible que estemos hablando de una fusión de la idea de casa y oficina”, dijo Alejandro García, director de Marketing de Inmuebles24.

En el último semestre, al menos unos 6.4 millones de internautas en México buscaron una casa o un departamento por internet, donde Vivanuncios e Inmuebles24 lideraron las búsquedas en todo el semestre.