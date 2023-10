Cuando el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llega al hogar, muchos se ponen a temblar, por eso aquí te compartimos información valiosa sobre la forma de ahorrar en el consumo de energía eléctrica para que tu bolsillo no se vacíe.

Ahorrar no es fácil, pero tu recibo de luz puede ayudarte a hacerlo si disminuyes tu consumo de electricidad desconectando algunos aparatos electrodomésticos que solemos usar todo el día o gran parte del día y ya sea porque el enchufe no está a nuestro alcance o simplemente porque preferimos la comodidad de no estar conectando y desconectando, estos dispositivos en reposo o el famoso "Standby" nos van generando un gasto que puede ir desde los 20 pesos mensuales.

La impresora y el módem, los principales enemigos de tu bolsillo

Selectra, plataforma de gestión y reducción de los gastos de luz, gas, Internet, telefonía y alarmas para empresas y hogares, realizó cálculos de estimación de consumo y gasto de energía al mes, basándose en la potencia de cada aparato en reposo, dejándolos conectados las 24 horas, todos los días y la Tarifa 1 en consumo básico, intermedio y excedente, más IVA.

De acuerdo con estos cálculos, podemos ver que el módem y la impresora son los dispositivos que más energía consumen y que también generan un mayor gasto individual al mes, que puede ir desde los 3.24 y 4.89 pesos, respectivamente.

Con una potencia menor, pero que de peso en peso, van sumando al gasto, se encuentran los altavoces inteligentes como Alexa, las barras de sonido, o el microondas con un gasto individual mayor a 2 pesos.

La televisión, que suele dejarse conectada todo el tiempo, únicamente consume 0.41 centavos al mes, así que tal vez no debería preocuparte mucho, lo mismo que el teléfono inalámbrico, que no es posible desconectarlo, pero que solamente genera un gasto de 1.22 mensuales.

Hay que tomar en cuenta que estas tarifas son para quienes se mantienen en un precio de consumo básico y que en total estarás gastando 20 pesos mensuales, equivalentes a 240 pesos anuales, sin embargo, si pasas al tramo de consumo excedente, los gastos se elevarán a 72 pesos al mes y 859 pesos al año, todo por no desconectar tus aparatos.

Por eso es importante que desenchufes cada uno de ellos, principalmente en estas vacaciones, cuando estarás fuera de casa y no será necesario utilizar estos dispositivos, así podrás darles un descanso y empezar tu propósito de ahorro aunque sea mitad de año.

