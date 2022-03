Dedícale el tiempo justo a tu negocio de logística y paquetería, evita trabajo tedioso de papeleo fiscal, con la transformación digital y automatización de la plataforma de Carta Porte App, con facturas electrónicas (CFDI), que cuentan con el nuevo complemento carta porte que exige el Servicio de Administración Tributaria.

Fernando Sahagún, director comercial de Carta Porte App, explica que la empresa ya tiene cinco años de experiencia y que la plataforma surgió por la creciente necesidad del sector de logística y paquetería de soluciones de software que ayudarán de verdad a soportar el crecimiento derivado de la pandemia. Luego más empresas se les acercaron para automatizar el complemento de la carta porte.

“El propósito de la aplicación es ayudarles a las empresas de logística y paquetería a que puedan cumplir con su obligación fiscal del complemento carta porte, sin tener que contratar más personal, sin sacrificar su servicio actual por tener que hacer mayor trabajo y hacer eficiente sus procesos. Con ese sentido, buscamos que sigan creciendo, les vamos a automatizar los procesos para que puedan cumplir con la autoridad y evitar revisiones que, por omisión, no cumplan… o que sus clientes no puedan deducir sus servicios”.

Fernando, señala que con la aplicación se ahorra tiempo y dinero, ya que son hasta 185 datos que se deben llenar para cumplir con el timbrado.

“Actualmente, por la solicitud de la autoridad, cada paquete debe tener su CFDI con el complemento carta porte. Eso representa que ahora algo o alguien, en este caso Carta Porte App, genera eso cada salida del paquete y en horas hombre se multiplica 100 veces el trabajo. Antes, lo echaban al camión y listo. Ahora hay que timbrarlo, verificarlo, sumarle que tienes que ponerle de acuerdo con el catálogo del SAT una clave de localidad, clave del municipio, de la colonia. Y todo eso representa mucho tiempo extra que Carta Porte App, entonces ayuda a que sea en automático. Realmente les evitamos eso. Además, apoyamos con el seguimiento del paquete, entre otras características que tiene el sistema. En este momento es evitar que las personas lo hagan de forma manual. Nosotros lo hacen en automático”.

Sahagún resaltó que con Carta Porte App, no pierden clientes que requieran facturar. “Son más los beneficios. Hemos tenido la retroalimentación de los clientes y dicen que gracias a la aplicación se puede evitar la pérdida de clientes, porque sus clientes exigen carta porte, porque si no tienen la carta porte correctamente, el cliente no podrá deducir los gastos. Obviamente es que los clientes puedan deducir gastos. Es el principal beneficio”.

El directivo también explicó que, con Carta Porte App, las empresas resolverán múltiples problemas que los aquejan. “Nuestra aplicación en general no solamente ayuda con la automatización, permite a que las empresas resuelvan otro tipo de problemas que les aquejan. Por ejemplo, el rastreo completo o envíos, el control de todos sus camiones y el equipo que utilizan. Todo esto a través de una aplicación, que es accesible para la computadora y dos aplicaciones móviles”.

