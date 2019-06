CEO mexicanas te dicen cómo se rompe el ‘techo de cristal’

Levantar la voz, hacerse escuchar, confiar en sí mismas y tomar riesgos son algunas de las recomendaciones para que las mujeres alcancen el liderazgo dentro de sus empresas, de acuerdo con Xóchilt Balzola- Widmann, directora de Facebook en México; Silvia Dávila, presidenta para Latinoamérica de Grupo Danone, y Claudia Jañez, directora general de DuPont México.

Balzola-Widmann, Jañez y Dávila coincidieron en que el llamado ‘techo de cristal’ –una estructura en apariencia invisible, pero que constituye un obstáculo que impide que una mujer alcance puestos de alto nivel en organizaciones privadas y públicas– se rompe desde el momento en que las mujeres se atreven a reconocer sus capacidades y habilidades para alzar la mano, hacer que las cosas sucedan y no esperar a que su talento sea descubierto.

Aquí, algunos de los consejos de las CEO de Danone Latinoamérica, Facebook México y DuPont México para hacer frente a la brecha de género y alcanzar la equidad en el mercado laboral y en las carreras STEM (ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería).

Xóchitl Balzola-Widmann

Directora de Facebook en México

La directora de Facebook en México opinó que es necesario fomentar en las niñas desde pequeñas la idea de que pueden ser pilotos, ingenieras, científicas o lo que quieran, sin importar su género y no encasillarlas en que deben estudiar ‘carreras de mujeres’.

“Hay que empezar desde que eres niñas, hay que empujar a los hijos a que puedan estudiar matemáticas, ingeniería, ciencia o si quieren piloto, cualquier cosa que busquen”, afirmó Balzola-Widmann.

La exdirectora de Kindle de Amazon, animó a las mujeres profesionistas a tomar riesgos laborales y ser menos críticas y más confiadas de sus habilidades.

“Lo más importante es tomar riesgos. Cuando los hombres ven un anuncio de empleo y hay 10 requisitos, si tienen cinco van y listo, y nosotras si no tenemos por lo menos ocho no aplicamos. Nosotras mismas no queremos tomar riesgos, somos demasiado críticas. Empuja, hay que tomarlo, si de los 10 tienes cinco, hazlo”, sostuvo la directora de Facebook en México.

Silvia Dávila

Presidenta para Latinoamérica de Grupo Danone

Silvia Dávila, presidenta para Latinoamérica de Grupo Danone, recomendó a las mujeres no esperar a que las ‘descubran’ laboralmente.

“No lo pidan, búsquenlo, no esperen a ser descubiertas, descúbranse, no va a llegar de alguien que mágicamente verá que eres súper trabajadora, hay que levantar la mano para decir lo que eres y que estás haciendo más”, dijo.

También aseguró que las personas no deben vestirse para el puesto que tienen, sino para obtener el cargo que aspiran.

“Siempre digo que uno no se tiene que vestir para el puesto que tiene, sino para el puesto que quiere, uno no tiene que operar en el puesto que tiene sino en el puesto que quiere”, dijo Dávila

La exempleada de Mars y P&G dijo que, aunque hace años se habla del empoderamiento femenino, para ella las mujeres siempre han sido poderosas, pero no se lo creen.

“Creo que naturalmente somos poderosas, el problema es que a veces no nos la creemos, el tema es sacar tu poder interior”, afirmó.

Claudia Jañez

Presidenta y directora general de DuPont México

Claudia Jañez, presidenta y directora general de Du-Pont México, aseguró que para que México sea un país inclusivo con las mujeres, es necesario que se trabaje para desarrollar políticas de igualdad.

“Tenemos que trabajar sociedad civil, gobierno, academia y empresarios. No se pueden implementar políticas sino se crean, y mientras en el ambiente sociocultural mexicano no haya una inclusión de corazón (...) hay que educar en la inclusión desde casa y en sociedad, y aprender lo que ya han hecho otros países latinos”, dijo Jañez. Jañez coincidió con Silvia Dávila, al advertir que es fundamental que las mujeres crean que pueden destacar laboralmente.

“Primero, prepararte muchísimo; segundo, encontrar tus fortalezas y tus debilidades, porque siempre pensamos que debemos tener el 100 por ciento de las actitudes, la otra es que se la crean, tenemos que creer que somos la mejor persona y decir: ‘sí puedo’”, afirmó Jañez.

Los programas para evitar inequidad

Estos son algunos de los esquemas que las CEO de Danone Latinoamérica, Facebook México y DuPont México presumieron en sus empresas para hacer frente a la brecha de género y alcanzar la equidad en el mercado laboral.

Facebook

Maternity Life: Otorga cuatro meses de maternidad o paternidad a la mujer y al hombre en todos los niveles de la organización.

Women Act: Mujeres y hombres que ayuden a impulsar temas importantes para el género femenino.

Diversity Skill: Diversidad de pensamiento de ideas y de culturas, la mitad de las personas que se entrevistan son mujeres. ‘En México somos 50 y 50’.

Danone

Reclutamiento: La figura de una mujer siempre debe existir en un nuevo puesto que se abre.

Análisis de métricas para cada país de Latinoamérica: Aplicar programas que muevan la ‘aguja de la equidad’.

Alianza con ONU-Mujeres: Uso de la metodología para que la conversación acerca de nivelar el piso sea documentada y se desarrollen pilares de trabajo.

Dupont