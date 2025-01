Aunque estar en el Buró de Crédito no es algo negativo, lo que realmente debe preocupar es mantener una buena calificación. Si has incumplido pagos de créditos o préstamos y cuentas con un historial negativo, aún puedes acceder a ciertas tarjetas de crédito que no exigen un buen Buró de Crédito. Aquí te presentamos algunas opciones destacadas:

Opciones de tarjetas de crédito

1.- Tarjeta de Crédito Garantizada BBVA: BBVA ofrece una tarjeta garantizada ideal para quienes están en Buró con un historial negativo, pero desean recuperar su capacidad de crédito.

Beneficios:

Línea de crédito respaldada por un depósito inicial.

Acceso a promociones exclusivas en comercios afiliados.

Programa de recompensas BBVA, acumulando puntos por cada compra realizada.

Monitoreo de tus movimientos a través de la app de BBVA.

Requisitos:

Tener más de 18 años.

Presentar una identificación oficial vigente.

Realizar un depósito de garantía mínimo, equivalente a la línea de crédito que desees.

2.- Tarjeta de crédito garantizada de BanBajío: Esta tarjeta ofrece múltiples beneficios y es ideal para quienes buscan construir o mejorar su historial crediticio. Según el sitio oficial de BanBajío, estos son algunos de los beneficios:

Programa de lealtad Cash Back.

Promociones exclusivas.

Programa Dining Rewards, con descuentos y cortesías en restaurantes.

Protección de precios en compras realizadas dentro de los primeros 30 días.

Blindaje ante cargos no reconocidos hasta 72 horas antes del reporte de robo o extravío.

Beneficios VISA, como promociones y protecciones adicionales.

Requisitos:

Tener entre 18 y 75 años.

Presentar solicitud y contrato firmados.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de dos meses.

Realizar el depósito de garantía correspondiente.

3.- Tarjeta de Crédito Vexi American Express: La tarjeta Vexi American Express es otra alternativa que no requiere un historial crediticio impecable. Entre sus principales ventajas destacan:

Meses sin intereses.

Programa VexiCashback.

Sin cobro de anualidad de por vida.

Descuentos de hasta el 30% en Booking.com y otros hoteles seleccionados.

Seguro de accidentes en viajes por hasta 75 mil USD.

Protección de compras contra daños accidentales y robo.

Requisitos:

Ser mayor de edad.

Presentar una identificación oficial vigente.

Consideraciones finales

Aunque estas tarjetas están diseñadas para personas con un historial crediticio negativo, es importante tener en cuenta que suelen ofrecer menos beneficios que las tarjetas tradicionales. Además, por lo general, tienen tasas de interés y Costo Anual Total (CAT) más altos. Antes de solicitar alguna, es recomendable revisar las condiciones y evaluar si se ajustan a tus necesidades financieras.

