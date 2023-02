El Buró de Crédito es el terror para muchos. Se hizo tendencia ayer jueves, luego de que se difundiera una versión sobre la presunta venta ilegal de información de clientes, en sus bases de datos, del año 2016.

La ocasión sirve para recordar la dinámica de "estar" en el Buró de Crédito y cómo "salir" de él.

Buró de Crédito: No es una lista negra

Un mito que ha sido vinculado con el Buró de Crédito por mucho tiempo, es que se trata de una "lista negra" en la cual se boletina a las personas que no pagan o deben un préstamo. Sin embargo, la realidad no es así, lo que conocemos como "Buró de Crédito", es una Sociedad de Información Crediticia. La otra que opera en el país se llama "Círculo de Crédito".

Se trata de empresas privadas, que reciben información de quienes otorgan préstamos y la transforman en historiales crediticios, lo anterior con la finalidad de administrar el riesgo de los propios otorgantes de créditos. Las entidades financieras que dan préstamos usan los registros de las personas físicas y morales que se encuentran en el Buró para evaluar y determinar (junto con otros factores como la edad e ingresos) si te prestan dinero o no.

Aparecer en el Buró no es malo, si tienes o tuviste contratado algún tipo de crédito de consumo, empresarial, hipotecario o automotriz; alguna tarjeta departamental; un servicio de telefonía o televisión de paga, tu información y comportamiento en los pagos se verá reflejado en tu historial crediticio. Las instituciones crediticias reportan mensualmente la forma como se pagan tus créditos, seas puntual o presentes retrasos, es decir, se refleja lo bueno y lo malo. Si tu historial crediticio es bueno, te abrirá las puertas a futuros créditos, en cambio, si es malo, te cerrará las mismas.

Es necesario que solicites tu historial crediticio de manera periódica, para detectar cualquier anomalía como pudiera ser la aparición de créditos que no solicitaste, pagos mal reportados o consultas a tu historial no autorizadas. Por ley 1, tienes derecho a solicitar tu reporte de crédito gratis una vez cada 12 meses. Otros servicios que ofrece el Buró de Crédito son "Mi Score" y "Alertas Buró Plus", el primero resume tu historial crediticio en una puntuación que va de los 400 hasta los 850 puntos, y tiene un costo de 58 pesos. Por su parte, "Alertas Buró Plus" te envía notificaciones vía correo electrónico cada vez que hay un cambio o una consulta en tu historial crediticio, por un costo de 232 pesos al año.

¿Puedo salir del Buró de Crédito?

Para ser borrado del Buró, la ley 2 es clara, dependiendo del monto es la temporalidad que se mantiene ese registro:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año .

. Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de dos años .

. Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de cuatro años .

. Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años, siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Si tuviste retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio. Si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial y mostrará que estás cumpliendo con tus pagos.

OA