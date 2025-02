Buró de Crédito: ¿Qué contribuyentes saldrán de la "lista negra" en 2025?

Durante el 2025 se eliminarán muchas de las deudas del Buró de Crédito, un mecanismo que evalúa qué tan buen o mal pagador es una persona física o moral.

La Sociedad de Información Crediticia recopila datos respecto a la puntualidad de los pagos de un crédito. Formar parte de la "lista negra" implica no poder obtener un financiamiento, pues las entidades financieras y comercios revisan el historial.

¿Cuáles son las deudas que se eliminarán del Buró de Crédito en el 2025?

El tiempo para que una deuda se elimine de la "lista negra" varía de acuerdo al monto solicitado, que se calcula con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor este año es de 113.14 pesos:

Montos de hasta 25 UMA: se eliminan después de un año.

Deudas entre 25 y 500 UMA: se eliminan luego de dos años.

Adeudos entre 500 y mil UMA: con la condición de que no superen los 400 mil UMA, no estén en proceso de juicio y no haya indicios de fraude, se eliminan a los seis años.

De este modo, los contribuyentes que saldrán del Buró de Crédito en el 2025 son aquellos cuyos adeudos alcancen alguno de los plazos señalados con anterioridad de acuerdo a las características de su(s) crédito(s).

¿Cómo saber si ya no estoy en Buró de Crédito?

Para saber si tu nombre ya no forma parte de la "lista negra" debes acceder al sitio web oficial del Buró de Crédito en el siguiente enlace: https://www.burodecredito.com.mx/ .

Ahí deberás solicitar tu reporte especial de crédito, el cual es gratuito una vez cada año, sin embargo, cada nueva consulta tiene un costo de $35.60 pesos.

Para evitar estar dentro del Buró de Crédito, es fundamental mantener un buen historial, evitando retrasos en el pago de tus deudas.

Cabe señalar que la falta de pago de servicios básicos como el predial, el agua y la luz también puede generar una mala reputación, por ello, Wolfgang Erhardt, vocero nacional de Buró de crédito, aconsejó a la ciudadanía mantener en orden la documentación sobre la contratación de los mismos.

En el caso de cambio de domicilio, es necesario que el viejo propietario reporte inmediatamente la acción a la CFE para que la comisión esté enterada que el medidor pasa a otro nombre.

Esto te garantizará tener accesibilidad a préstamos y otros productos financieros en el futuro.

