Hay que establecer a partir de ya que el impago de servicios financieros, sean estos préstamos o uso de tarjetas de crédito, no suele llevar a la cárcel al deudor, sin embargo, hay diversas variables a tomar en cuenta. En México más de un tercio de la población declara presentar deudas, con los últimos datos de la Encuesta Nacional Sobre Salud Financiera (ENSAFI) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De entre ellos, tan solo el 5% de la población consideró que su deuda fuera excesiva.

Una deuda es una obligación financiera contraída tras haber pedido un préstamo financiero a otra persona o entidad financiera. El mecanismo normal es que se establezcan fechas para devolver esos recursos, generalmente con intereses adicionales. Estos últimos suelen acumularse en caso de que el pago de la deuda no se realice a tiempo. Dentro de las acciones que generan deudas se pueden encontrar los préstamos, hipotecas, el uso de tarjetas de crédito y otro tipo de financiamientos.

Cuando un impago se vuelve demasiado largo, la deuda suele crecer a montos inalcanzables que, en algún momento, pueden llegar a duplicarse. Y dicha situación puede llegar a desanimarte en cumplir con la obligación.

¿A partir de cuánta deuda te pueden embargar?

En México la ley no establece un monto mínimo para realizar un embargo. Por tanto, cualquier deuda adquirida que no sea pagada en tiempo es una potencial razón para el embargo. Sin embargo, los acreedores suelen evaluar los montos de las deudas para determinar si vale la pena iniciar un proceso de embargo. Naturalmente, deudas menores no consiguen calificar en este rubro, pero ahora te explicamos por qué.

La situación aquí es que se necesita iniciar un juicio ejecutivo mercantil ante un juzgado. Como anotación, cualquier intento de embargo fuera de los márgenes legales debe ser denunciado. Solo debes aceptar un embargo cuando te presentan una orden de embargo, en donde aparezcan los sellos de instancias legales que den fe al procedimiento. Se te deberá presentar una original, pues las copias tampoco tienen validación. Entonces, como podrás calcular e intuir, todo este proceso legal requiere trabajo y, por tanto, dinero, por lo que las instituciones deben evaluar si dicho procedimiento resulta rentable frente a la deuda presentada.

En caso de que sea presentado de forma legal el embargo, tú como deudor tendrás la posibilidad de elegir qué bienes y servicios se embargarán para resarcir la deuda.

Por otro lado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que ninguna persona puede ir a la cárcel por la falta de pago de una deuda civil con institución crediticia.

