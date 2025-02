Las deudas pueden ser una carga financiera importante, especialmente al inicio del año, cuando muchos recurren al crédito para cubrir gastos como pagos automotrices, servicios y compras en tiendas departamentales. Un aspecto clave que preocupa a quienes tienen deudas es el registro en el Buró de Crédito, que muchos creen que afectará permanentemente su situación financiera. Sin embargo, es importante entender que las deudas tienen un tiempo de caducidad en este registro, y ese periodo depende de varios factores.

El Buró de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia, cuyo propósito es registrar el comportamiento financiero de las personas ante instituciones bancarias y financieras. Este sistema ayuda a los prestamistas a evaluar el historial de los solicitantes de créditos, determinando su capacidad para cumplir con los pagos a tiempo. Así que, aunque estar en el Buró de Crédito puede generar preocupación, no significa necesariamente que estés en una situación crítica.

En cuanto a la eliminación de deudas, el tiempo que estas permanecen en el registro varía según el monto. De acuerdo con las Unidades de Inversión (UDIS), las cuales se ajustan anualmente, las deudas menores a 25 UDIS (aproximadamente 209.53 pesos) se borran después de un año. Las deudas entre 25 y 500 UDIS (de 209.53 a 4,190 pesos) se eliminan al cabo de dos años, mientras que las de 500 a 1,000 UDIS (4,190 a 8,381 pesos) desaparecen después de cuatro años.

Por otro lado, las deudas superiores a 1,000 UDIS (8,381 pesos) se mantienen en el registro del Buró de Crédito durante seis años, siempre y cuando no superen las 400,000 UDIS, no se encuentren en proceso judicial y no impliquen fraude. Es crucial conocer estos plazos para entender cómo y cuándo podría desaparecer tu deuda de este sistema.

Revisar tu estado en el Buró de Crédito es fundamental para conocer el tiempo que falta para que se eliminen tus deudas. Es recomendable hacerlo al menos una vez al año para estar al tanto de tu situación financiera. Aunque el registro se actualiza con el tiempo, lo más aconsejable es intentar liquidar tus deudas lo antes posible para evitar problemas legales, como embargos de propiedades.

