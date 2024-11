Buen Fin 2024: ¿cuál es el último día para registrar tu negocio?

El Buen Fin es un evento comercial realizado cada año en México, que consiste en la promoción y distribución de productos y servicios por diversas empresas, con el fin de fomentar el comercio, a través de ofertas, descuentos y/o rebajas sobre el precio, y créditos a meses sin intereses.

Este año, el fin de semana más barato de México se llevará a cabo del viernes 15, al lunes 18 de noviembre.

Por otro lado, la oportunidad para que los comercios se registren y participen oficialmente en el evento, tiene una fecha límite importante que no debes olvidar.

Los negocios que deseen unirse oficialmente a El Buen Fin y acceder a los beneficios que ofrece, deben completar su registro en el Portal Oficial de El Buen Fin, antes del 14 de noviembre de 2024. Este es el último día para que las empresas interesadas puedan inscribirse, obtener reconocimiento oficial como participantes y, por ende, aprovechar la visibilidad y beneficios que esto conlleva.

¿Dónde registrarse?

Registro en el Portal Oficial: Los negocios deben registrarse en el portal de El Buen Fin y aceptar los términos y condiciones del evento, los cuales incluyen el uso autorizado de la marca y logotipo de El Buen Fin durante los días del evento.

Cumplimiento de obligaciones fiscales: Es indispensable que los negocios tengan una Opinión de Cumplimiento positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), antes de la fecha límite de registro. Además, deben tener activo su Buzón Tributario y mantener actualizados los medios de contacto con el SAT.

Publicidad responsable: Los comercios deben garantizar que las promociones y descuentos que ofrezcan durante El Buen Fin, sean claros y no engañosos, asegurándose de que las ofertas incluyan el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y estén entre las mejores del año.

Beneficios de registrarse oficialmente en El Buen Fin

Al registrarse oficialmente en El Buen Fin, los negocios pueden aprovechar una serie de beneficios que impulsan su visibilidad y sus ventas. Algunos de estos beneficios incluyen:

Participación en el Sorteo de El Buen Fin: Los negocios registrados tienen la oportunidad de participar en el Sorteo de El Buen Fin, un incentivo que promueve el uso de medios de pago electrónicos y que es atractivo para los consumidores que buscan ganar premios adicionales.

Acceso al material publicitario oficial: Los comercios participantes pueden descargar el manual de identidad de la marca, incluyendo el logotipo oficial de El Buen Fin, lo cual les permite utilizar estos materiales en sus medios de comunicación, tanto digitales como impresos, para atraer a más clientes.

¿Qué sucede si un negocio no se registra antes del 14 de noviembre?

Si un comercio no realiza el registro antes de la fecha límite del 14 de noviembre de 2024, perderá la oportunidad de utilizar la marca de El Buen Fin y, por ende, no podrá participar oficialmente en el evento. Esto significa que el negocio no aparecerá en la lista oficial de participantes en el portal, ni podrá beneficiarse de los incentivos y el material publicitario exclusivo del evento.

