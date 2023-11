Del 17 al 20 de noviembre de este mes empieza El Buen Fin, uno de los eventos económicos más importantes del país, pues durante este día, miles de comercios se suman a la iniciativa de poner descuentos reales. Lo mejor de todo es que si eres de las personas que aman el e-commerce, es decir, las tiendas en líneas, ¡estas también participan!

Una de las preguntas que más comunes son durante estas fechas es si es mejor comprar en línea o en tiendas físicas durante El Buen Fin y en esta nota, te hablamos de las ventajas y desventajas.

Ventajas de comprar en línea

Hacer tus comprar en línea tiene ciertas ventajas, por ejemplo, los consumidores pueden encontrar mayor variedad de productos y precios. Muchas veces, éstos suelen ser un poco más bajos, ya que su operación necesita de menos personas, ocasionando que los costos operativos sean menos.

No todo es miel sobre hojuelas, pues una de las desventajas que hay en comprar en línea es que no puedes tocar los productos, por lo que todo es cuestión de confianza. Asimismo, un problema es que las entregas pueden retrasarse e incluso no llegar. Esto, si bien, no es común a lo largo del año, en temporadas altas, como fechas decembrinas o El Buen Fin, puede suceder.

Compras en tienda física

Las tiendas física brindan otras opciones y experiencias, una de ellas es que puedes ver y tocar el producto antes de comprarlo. Asimismo, puedes encontrar errores en los etiquetados, lo que haría que obtuvieras una mejor oferta.

Comprar en tiendas física suele ser una actividad más segura, pues los usuarios pueden ver y probar los productos, además de tener la posibilidad de pagar en efectivo, para quienes lo prefieren.

Entre las desventajas está el hecho de que la variedad de productos es menor, ya que tienen un espacio limitado para guardar mercancía.

